PSG : Mbappé et Messi, Pochettino brise le silence

Même si le Paris Saint-Germain a encore de grandes choses à accomplir cette saison, Mauricio Pochettino pense forcément à la saison prochaine.

Arrivé en début d’année sur le banc de touche du club de la capitale française, Mauricio Pochettino a déjà pris ses marques. Toujours invaincu à la tête du PSG, avec une place de leader en Ligue 1 et le Trophée des Champions en poche, l’entraîneur argentin a plutôt bien réussi ses débuts. Désormais, c’est en Ligue des Champions que l’ancien manager de Tottenham sera jugé, et notamment lors du huitième de finale contre le Barça. Mais en attendant ce grand rendez-vous, le PSG se projette déjà un peu sur l’été prochain. Une inter-saison qui s’annonce chargée, entre l’avenir du duo Neymar - Mbappé et la potentielle arrivée de Messi. En tout cas, Pochettino ne ferme la porte à personne en vue du prochain mercato.

« Mbappé ? Qui ne peut pas aimer Kylian !? Il se fait aimer, avec son sourire, son énergie. Il a été champion du monde à 19 ans et il lui arrive des grandes choses, mais il est spécial et très intelligent. C’est un défi de travailler avec ce genre de joueurs, ils te rendent meilleur. Le Real Madrid sur Mbappé ? Il y a des rumeurs, mais je le vois rester au PSG des nombreuses années encore. C’est d’ailleurs la volonté du club. Nous compterons sur lui tant que nous serons ici. C’est vrai, il doit prendre une décision, mais je le vois heureux au PSG et impliqué dans le projet. Messi au PSG ? Tout ce que vous dites sera mal compris, et j'aime ce que j'ai. Les grands footballeurs s'intègrent dans n'importe quelle ligue et n'importe quelle équipe. Ramos à Paris ? On le verra dans les prochains mois. Ici, Ramos trouverait un grand club, qui a l'obsession de toujours gagner, le PSG est l'un des plus grands du monde », a détaillé, dans Marca, le coach du PSG, qui espère former la meilleure équipe possible en 2021, histoire de viser encore et toujours le titre de champion d’Europe. Avec Messi, Mbappé et Sergio Ramos en plus de Neymar et Di Maria, Pochettino ne s'en plaindrait pas.