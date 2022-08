PSG : Mbappé et Messi, Galtier avoue avoir de la chance

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Après deux premiers matchs très convaincants, le Paris SG va tenter d’enchainer ce week-end avec la réception de Montpellier. Le retour de Mbappé et la confirmation de Messi sont attendus.

Un rendez-vous attendu pour beaucoup de raisons au PSG, ce samedi. Ce sera bien évidemment la première au Parc des Princes de la saison, mais aussi la première fois que Christophe Galtier s’assiéra sur le banc de touche de l’équipe locale dans ce stade. Un rendez-vous que l’entraineur parisien attend avec une certaine excitation non dissimulée en conférence de presse ce jeudi après midi. « Oui de l’impatience. Pas de la nervosité mais une réelle envie de découvrir le Parc, cette fois-ci du bon côté, sur le banc de droite. C’est le premier match à domicile. Sur les deux premiers matches officiels, les joueurs ont été très bien dans le comportement, l’investissement et dans la manière de jouer et on doit être capables de rééditer ce genre de comportement et performance pour nos supporters », a expliqué un Christophe Galtier qui ne veut pas voir ses joueurs livrer une prestation moins aboutie que contre Clermont et Nantes.

Mbappé en plus, aucun problème pour Galtier

Pour cela, le PSG pourra compter sur Kylian Mbappé, de retour après une suspension puis un petit pépin physique. Tout est rentré dans l’ordre et il n’y aura aucun problème pour intégrer l’attaquant vedette parisien à cette attaque déjà foudroyante. Impossible pour Galtier de se poser une question sur l’apport de Mbappé dans une équipe qui marche déjà très bien, tant l’ancien monégasque est une pièce maitresse qui fait partie intégrante de son système. « Il n’y a aucune difficulté à l’intégrer. Vous vous en rendez compte du privilège d’un entraîneur de pouvoir compter sur Kylian dans ce trio offensif. Je le répète encore une fois, c’est un grand privilège. Il n’a pas beaucoup de minutes dans les jambes mais il est en forme. J’ai aussi beaucoup travaillé sur les associations cette semaine. J’ai aussi beaucoup regardé ce qui a été fait la saison dernière dans les différents schémas et animations offensives. Ils ont l’habitude de jouer ensemble tous les trois. Ils ont été très performants », a assuré le coach parisien, pour qui, malgré les débuts dans un nouveau système, Messi, Neymar et Mbappé ont déjà des automatismes.

Messi admiré par ses coéquipiers

Et après Mbappé, Christophe Galtier a évoqué le cas de Lionel Messi, qui marche sur l’eau en ce début de saison, et semble déterminé à faire oublier sa première saison décevante au PSG. « Je ne peux pas être surpris, parce que lorsque vous avez un tel palmarès et que vous avez joué autant de matches en étant décisif, c’est que vous êtes un très grand professionnel. Et il le confirme depuis le 4 juillet. Il est impliqué dans toutes les séances, souriant, et il échange avec ses partenaires. Il est une source d’exemple pour nos joueurs. J’apprécie chaque instant de le voir sur le terrain et de lui dire bonjour tous les jours car il représente l’exemple à suivre dans son investissement. Il a eu des distinctions individuelles mais il n’est pas rassasié. Je le trouve épanoui. Quand Leo sourit, l’équipe sourit. Et à l’entraînement c’est pareil. il est aimé et admiré de ses partenaires », a livré un Galtier qui est pour le moment aux anges avec les débuts il est vrai parfaits du PSG cette saison. Surtout quand les superstars du club montrent l’exemple.