PSG : Mbappé et le racisme, il connaît les risques

Le monde du football n'échappe pas à la haine et au racisme. Pour Kylian Mbappé, même si ce sujet est sensible et peut lui valoir des critiques, il doit faire entendre sa voix.

Pendant longtemps, l’avis des sportifs et plus précisément des footballeurs n’avait aucune importance pour le grand public. Mais avec la naissance des réseaux sociaux et l’énorme popularité des stars du foot, les choses ont changé, et pas uniquement dans le bon sens, puisque les joueurs doivent désormais faire face à des campagnes de haine en ligne. D’autant plus que les responsables de Twitter et Facebook ne font pas grand-chose pour empêcher cela. Alors, pour certains footballeurs, il est tentant de ne jamais se mêler de ces sujets très sensibles. Mais là encore les lignes bougent puisque des stars comme Antoine Griezmann et Kylian Mbappé ont fait part de leur colère dans différentes affaires de racisme. Pour l’attaquant du Paris Saint-Germain, on se souvient que le tabassage d’un producteur par des policiers avait provoqué sa réaction indignée. Et même si cela lui a valu des messages haineux, Kylian Mbappé estime que désormais l’heure est venue de faire changer les choses, quel que soit le prix à payer.

« Les gens sont fatigués du racisme. Je sais que ma parole est importante à leurs yeux. J’avais eu la chance d’en discuter avec LeBron James deux ans plus tôt et il m’avait sensibilisé à ça, en me poussant à prendre position sur des sujets qui font partie de mes valeurs. Mais je n’étais pas prêt, tout simplement. Il faut le digérer, puis l’assumer. Concernant le tweet sur Michel Zecler, j’ai estimé qu’il fallait porter la parole de ceux qu’on n’entend pas. Je vais voter, je m’informe quotidiennement, je regarde ce qui se passe. Je suis un citoyen comme un autre. Il y a sans doute un risque en termes d’image, on m’a alerté là-dessus, mais il faut faire bouger certaines choses », a confié, dans le semestriel Numéro Homme, Kylian Mbappé, qui souhaite que sa voix porte auprès des jeunes et du grand public.