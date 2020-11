PSG : Mbappé et le logo de Paris, le Qatar a tout vu

Dans : PSG.

Même si son doublé n'a pas évité une défaite du PSG à Monaco, Kylian Mbappé a eu une célébration très remarquée pour un troisième but finalement annulé. De quoi mettre en alerte Paris et le Real Madrid.

Le PSG et Kylian Mbappé ont vécu une première période de rêve vendredi soir contre l’AS Monaco, avant de vivre un vrai cauchemar en seconde période. Pour le champion du monde français, on a été tout proche d’atteindre la barre des 100 buts sous le maillot du Paris Saint-Germain, puisque Kylian Mbappé a vu sa troisième réalisation du match être annulée logiquement pour un hors-jeu. Mais l’ancien monégasque avait tout de même eu le temps de célébrer son but, et il l’a fait d’abord en dessinant un « 100 » avec ses doigts, puis en embrassant longuement le logo du PSG. Bien évidemment, cette scène a été rapidement interprétée au moment même où la prolongation de Kylian Mbappé semble mal s’engager.

Du côté des supporters du club de la capitale on a clairement vu un signe très positif envoyé à Doha, qui dirige la manoeuvre concernant les prolongations de Mbappé et Neymar, mais en Espagne certains se sont montrés plus caustique. En effet, des fans du Real Madrid, qui veulent voir le joueur français signer chez eux au prochain mercato, rappellent que quelques mois avant de quitter le FC Barcelone pour le PSG, Neymar avait fait la même chose avec le logo du Barça. Le suspense va donc encore durer quelques mois, Kylian Mbappé ayant une deuxième occasion de célébrer son 100e but avec le Paris Saint-Germain et peut-être d'envoyer un autre signal concernant son avenir au PSG ou ailleurs. Suspense.