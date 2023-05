PSG ‍: Hakimi et Mbappé, sale coup en préparation

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG va devoir faire fort sur le marché des transferts cet été. Le club de la capitale veut avant tout rassurer le clan Mbappé sur la suite de son projet.

A Paris, le titre de champion de France a été validé sur la pelouse de Strasbourg. Le PSG n'a plus qu'un match à disputer et la saison 2022-2023 sera terminée. Ce sera contre Clermont samedi soir au Parc des Princes. Ensuite, la direction francilienne pourra enfin se pencher sur son marché des transferts. Et les chantiers seront nombreux. Parmi les missions de Luis Campos : rassurer le clan Mbappé. Le champion du monde 2018 a prolongé son contrat jusqu'en 2024 avec une année en option. Mais l'ancien de Monaco ne lèvera pas l'option, préférant attendre ce que donneront le mercato et la prochaine saison. Mbappé pourrait donc partir libre en 2024. Et le Real Madrid rode toujours. Il se dit même que les Merengue ont déjà tout prévu concernant la présentation de Kylian Mbappé. Et elle pourrait finir par se faire avec... Achraf Hakimi.

Coup double pour le Real Madrid ?

Selon les informations de Mundo Deportivo, le Marocain prévoit de retourner au Real Madrid. Et il sait quand il veut le faire, puisque le média espagnol indique que le Parisien veut retourner dans la capitale espagnole en 2024, avec Kylian Mbappé. Les deux hommes sont très proches dans la vie et le Marocain voudrait donc en profiter pour continuer sa carrière avec le Français de 24 ans au Real Madrid. Contrairement à Mbappé, Hakimi a encore un contrat au PSG jusqu'en 2026. On imagine assez mal les champions de France céder deux de leurs meilleurs joueurs à un rival comme le Real Madrid. En tout cas, les rumeurs autour du PSG et de ses joueurs ne font que commencer. Le club francilien va devoir très rapidement rassurer sur son projet. Pas mal de joueurs sont désirés et il faudra aussi certainement recruter un nouvel entraineur. Le tout sous le regard attentif des fans mais aussi de Kylian Mbappé.