PSG : Mbappé est sur le terrain, Paris pousse un grand ouf

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Lundi après-midi, le Real Madrid a cru un instant que Kylian Mbappé allait peut-être manquer le match de mercredi en Ligue des Champions. Il était bien présent ce mardi à l'entrainement à Santiago Bernabeu.

L’attaquant du PSG figure néanmoins dans le groupe parisien qui s’est envolé pour Madrid à 24 heures du match retour des 8es de finale de la Ligue des Champions. Il était même dans le stade madrilène ce mardi après-midi pour la séance d'avant-match. Victime d’un choc à l’entraînement, Kylian Mbappé devrait bien pouvoir tenir sa place. L’espoir de voir Kylian Mbappé déclarer forfait aura été de courte durée dans la capitale espagnole. Et si du côté du PSG, on jouera peut-être le bluff au sujet de la titularisation de l’international français, sa présence au coup d’envoi du match entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid mercredi soir au stade Santiago Bernabeu ne fait absolument aucun doute selon le Dr Ripoll, médecin réputé en Espagne.

Mbappé, un médecin espagnol tue le suspense

Tout semble aller pour Kylian Mbappe à l’entraînement ce soir #PSG pic.twitter.com/8GCsfduFQQ — Loïc Tanzi (@Tanziloic) March 8, 2022

« Je dirais aux madridistas : ‘abandonnez tout espoir’, Kylian Mbappé sera au Bernabeu. Il n'y a aucun doute. Ce qui est plus douteux, c'est s'il pourra terminer le match ou être à 100% de ses capacités. C’est un joueur qui a eu en six saisons huit blessures, avec seulement 144 jours d'arrêt sur ces six saisons. C'est un footballeur pour tout jouer. L'impact est important mais si on regarde les images le pied n'est pas coincé. S'il avait été coincé avec le sol et avec la chaussure du joueur, ça aurait été un plus grand traumatisme et sa répercussion aussi » a lancé le médecin espagnol au micro de la Cadena SER. Il apparait en revanche hautement improbable de voir Toni Kroos débuter le match face au PSG selon le Dr Ripoll. « Ce sera difficile de revenir pour mercredi. Kroos a joué 75% des matchs cette saison. Ce sera très difficile pour lui d'être au Bernabeu contre le PSG sans prendre de risques » a-t-il indiqué au sujet de l’Allemand, victime d’une blessure aux ischio-jambiers mais qui s’est tout de même entraîné avec le groupe madrilène ce mardi.