PSG : Mbappé est apte pour débuter contre Leipzig

En conférence de presse, Thomas Tuchel a fait le point sur son effectif et notamment Kylian Mbappé, à la veille de PSG-Leipzig en Ligue des champions.

Entré à la 60e minute du match PSG-Atalanta, Kylian Mbappé a largement contribué à la victoire du club de la capitale en quart de finale de la Ligue des champions. Et durant ces trente minutes passées sur la pelouse du stade de la Luz, le champion du monde français du PSG a montré qu’il ne ressentait plus rien suite à sa grosse entorse provoquée par le tacle de Loïc Perrin en finale de la Coupe de France. A 24 heures de la demi-finale face à Leipzig, Thomas Tuchel a reconnu que Kylian Mbappé était apte et pourrait débuter la rencontre face au club allemand si le dernier entraînement prévu ce lundi après-midi se déroule sans problème.

« Kylian Mbappé débutera. Il a joué 30 minutes contre l'Atalanta sans avoir de problème au pied, et entre les deux matchs il y a eu six jours. Il peut commencer le match, bien sûr. On verra s'il peut jouer 90 minutes et on fera un choix après l’entraînement si on le lance dès le début ou si on le fait entrer en cours de match », a précisé Thomas Tuchel. Sauf énorme surprise, on ne voit pas comment l'entraîneur allemand du Paris Saint-Germain pourra ne pas faire débuter Kylian Mbappé face à Leipzig, l'attaquant tricolore ayant montré la semaine passée que son association avec Neymar était un atout monstrueux pour le PSG dans cette Ligue des champions. Une bonne nouvelle pour Paris à la veille de cette rencontre qui peut devenir historique.