PSG : Mbappé en Angleterre cet hiver, la folle exigence !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Dans le viseur du Real Madrid ou encore de Manchester United, Kylian Mbappé attire également la convoitise de Liverpool au mercato.

Quelques mois seulement après sa prolongation de contrat au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé est déjà annoncé comme un joueur potentiellement sur le départ. Il y a quelques semaines, Marca lâchait une bombe à ce sujet en dévoilant que Kylian Mbappé voulait quitter le PSG… dès le mercato hivernal. La situation a (un peu) évolué et à priori, il n’est pas envisageable de voir l’international français de 23 ans faire ses valises dès le mercato d’hiver. En revanche, un départ l’été prochain est possible alors qu’il ne restera plus qu’un an de contrat à Kylian Mbappé au PSG, sauf si ce dernier souhaite activer son option pour prolonger d’une saison supplémentaire, soit jusqu’en juin 2025.

Comme c’est le cas depuis des années, le Real Madrid est attentif à la situation de Kylian Mbappé. Après avoir essuyé plusieurs refus de l’ancien Monégasque, Florentino Pérez est prudent mais continue de suivre avec attention le dossier. C’est également le cas de Manchester United, qui va chercher un successeur à Cristiano Ronaldo dans les mois à venir et qui rêve les yeux ouverts de Kylian Mbappé mais qui doit d’abord assurer sa qualification en Ligue des Champions la saison prochaine afin d’être un candidat sérieux à la signature du génie français. Selon les informations dévoilées par le site Defensa Central, un second club de Premier League est très sérieusement intéressé par la signature du buteur parisien : Liverpool. Un club régulièrement associé au n°7 de Paris depuis près d’un an maintenant.

Klopp veut Mbappé à Liverpool dès cet hiver !

Et pour cause, Jürgen Klopp est un grand fan de Kylian Mbappé et a déjà demandé à ses dirigeants de tenter de le recruter l’été dernier. A l’époque, Liverpool était avec le Real Madrid le courtisan le plus sérieux de l’attaquant parisien, mais ce dernier a pris tout le monde à contre-pied en signant une prolongation de contrat au Paris Saint-Germain. Qu’en sera-t-il dans les semaines à venir ? Le média croit savoir que Jürgen Klopp est très gourmand car le manager de Liverpool aimerait non pas recruter Kylian Mbappé l’été prochain mais carrément cet hiver, un scénario assez improbable il faut bien le dire. Le vœu de Jürgen Klopp a toutefois peu de chances de se réaliser car ni Luis Campos ni Nasser Al-Khelaïfi sont ouverts à un départ de Kylian Mbappé en plein cours de saison. Cela est d’autant plus improbable que le PSG aura vivement besoin de toutes ses forces vives pour tenter de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions avec un adversaire très corsé des les 8es de finale : le Bayern Munich.