PSG : Mbappé doublé par Haaland au Real Madrid ?

Dans : PSG.

Deuxième de Liga et en ballotage défavorable contre Manchester City en Ligue des Champions, le Real Madrid pourrait bien connaître une révolution lors du prochain mercato.

Et pour cause, l’effectif à la disposition de Zinedine Zidane a de grandes chances d’évoluer l’été prochain. Comme indiqué par le journal Marca, le Real Madrid souhaite notamment recruter un avant-centre capable de suppléer et même de concurrencer Karim Benzema. Dans cette optique, Kylian Mbappé est bien évidemment le rêve absolu des dirigeants de la Casa Blanca, mais ceux-ci ont compris qu’il serait impossible de déloger l’avant-centre français du PSG en 2020. Plusieurs autres options existent, dont celle menant à Erling Haaland mais dans ce dossier également, il sera compliqué de convaincre le club vendeur, en l’occurrence le Borussia Dortmund.

Sur son site internet, Marca a d’ailleurs demandé aux supporters du Real Madrid quel était le joueur qu’ils préféreraient avoir au Real Madrid dans les prochaines années entre l’attaquant du Paris Saint-Germain et le Norvégien du Borussia Dortmund. Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce dilemme divise totalement les Socios du Real Madrid car Erling Haaland récolte 43 % des votes contre 44 % pour Kylian Mbappé. Également cités, Lautaro Martinez glane 8 % des voix et Timo Werner les 5 % restants. Cela confirme en tout cas une tendance assez nette au cours des dernières semaines concernant la cote de popularité de Mbappé, légèrement en baisse, au contraire de celle d’Erling Haaland. Car si ce sondage avait été réalisé il y a de cela un an, il aurait assurément donné un résultat bien différent, largement à l’avantage de Kylian Mbappé…