PSG : Mbappé dit oui à la Dream Team avec Neymar et Messi !

Les dirigeants du Paris Saint-Germains sont évidemment focalisés sur le dossier Lionel Messi, mais ils n'auraient pas mis de côté Kylian Mbappé. Tandis que ce dernier a fait un petit passage à Disneyland, le PSG est convaincu que l'attaquant français sera aligné avec Neymar et Messi.

Si Kylian Mbappé faisait la Une des médias espagnols et français depuis le début de l’été, ce n’est plus du tout le cas depuis une semaine. Il est vrai que l’ouragan Lionel Messi est passé par là, et que c’est désormais le footballeur argentin qui fait l’objet de toutes les attentions. Au Paris Saint-Germain on ne laisse cependant pas tomber la star française, qui à un an de la fin de son contrat a désormais la totalité des atouts dans les mains. Tandis que le Real Madrid se tient à l’affût au cas où Nasser Al-Khelaifi décide subitement de téléphoner à Florentino Perez pour négocier un accord, cette hypothèse n’est pas du tout d’actualité dans les bureaux du PSG.

Bien au contrat, tandis que l’Emir du Qatar a un œil attentif sur le dossier Messi, il garde également celui de Mbappé en haut de la pile. Du côté de Doha on sait que le champion du monde français a un impact énorme en matière de marketing, et à un an du Mondial il serait inconvenant de le voir partir. Et c’est pour cela que même si les dirigeants parisiens et Kylian Mbappé n’ont pas encore trouvé de terrain d’entente pour une prolongation de contrat, ce qui est la priorité numéro 1, le Paris Saint-Germain n’a aucune crainte et compte bien aligner cette saison un trio offensif ahurissant composé de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé.

Selon Goal, Nasser Al-Khelaifi ne craint rien de la part des gendarmes financiers de l’UEFA. « Les Parisiens s'attendent à ce que l'UEFA soit plus flexible en raison des contraintes financières causées par la crise sanitaire actuelle. Ils ont également reçu le soutien du gouvernement, avec l'acquisition imminente de Lionel Messi et le renouvellement du contrat de Kylian Mbappe, tous deux considérés comme des apports bénéfiques pour le football français et la France dans son ensemble », explique le journaliste du média international. Et une fois que le dossier Lionel Messi sera bouclé, alors le Paris Saint-Germain va se remettre autour d'une table avec le clan Mbappé pour tenter de parvenir à un accord. Mais au PSG, on est persuadé que le joueur français est désormais emballé à l'idée d'être membre de cette dream team.