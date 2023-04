PSG : Mbappé dézingué, le Kylian Saint-Germain le rend fou

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

La semaine dernière, Kylian Mbappé a fait parler de lui en contestant publiquement un spot publicitaire du PSG. De quoi faire réagir chez les anciens joueurs du club.

L’épisode Kylian Mbappé a provoqué un sérieux coup de panique au Paris Saint-Germain, la semaine dernière, après la publication d’un spot pour la campagne d’abonnement 2023-2024. Dans celle-ci, l’attaquant de 24 ans est presque le seul joueur du PSG mis en avant. Des extraits d’interview dans lesquels il vante le Parc des Princes et où il rend hommage aux supporters de Paris est également diffusés.

Le Kylian Saint-Germain agace

Furieux, le capitaine de l’Equipe de France est sorti du bois publiquement, sur son compte Instagram, en faisant savoir que lorsqu’il avait tourné cette interview, il ne savait pas que celle-ci allait être utilisée dans une campagne publicitaire pour les abonnements au Parc des Princes. « Ce n’est pas le Kylian Saint-Germain » postait notamment l’ancien joueur de l’AS Monaco. Mais alors qu’il regrettait publiquement d’être autant mis en avant, de nombreux consultants et observateurs ont justement reproché à Kylian Mbappé de dépasser son rôle de joueur en se mêlant de la communication du PSG.

C’est notamment le cas de David Ginola. Sur l’antenne de Canal +, l’ancien attaquant du club de la capitale a taclé Kylian Mbappé dans les règles de l’art. « Sur le terrain, Mbappé est un phénomène. Sur la communication ? Je trouve que ce qu'il se passe au PSG est à l'image de ce qu'il se passe depuis des années. On ne donne pas les clés d'un club à un joueur. Le club appartient au club. Les dirigeants prennent les décisions. Les joueurs sont payés. On est en train de vivre des moments... Je trouve ça hallucinant » regrette David Ginola, vraiment pas fan de l’intervention de Kylian Mbappé pour se plaindre du sport publicitaire du club parisien.

Mbappé, une polémique évitable

Également présent sur le plateau, Samir Nasri a abondé dans le même sens. « Je ne suis pas fan. En faisant une déclaration publique et en disant que ce n'est pas le Kylian Saint-Germain, tu le rends Kylian Saint-Germain. Cela peut rester en interne. C'est comme le pivot gang. Je ne suis pas trop fan de sa communication » a estimé l’ancien meneur de jeu de l’Olympique de Marseille. A force de prendre position et de dépasser son rôle de simple footballeur, Kylian Mbappé divise. Mais quoi que les autres en pensent, le vice-capitaine du PSG a toujours l’intention de faire entendre sa voix et de défendre ses convictions, peu importe les sujets abordés, ici le droit à l’image individuelle. Il l'a encore rappelé mercredi soir sur France 3, soulignant que les consultants ou journalistes peuvent toujours trouver des raisons de critiquer. Si Mbappé avait agi en interne pour faire supprimer cette vidéo centrée sur sa personne, nul doute que cela aurait aussi beaucoup fait parler.