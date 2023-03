PSG : Mbappé dans deux ans, Luis Campos prévient tout le monde

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Buteur face à Nantes lors de la 26e journée de la Ligue 1, Kylian Mbappé est devenu le meilleur buteur de l'histoire du PSG avec 201 réalisations sous la tunique parisienne. Malgré ce record, Luis Campos demande toujours plus d'efforts au buteur français.

À seulement 24 ans, Kylian Mbappé est devenu le roi du Parc des Princes. Auteur de 201 buts sous le maillot du PSG, le Français dépasse Edinson Cavani pour devenir le seul meilleur buteur de l'histoire du club de la capitale. Un record exceptionnel pour le natif de la ville des lumières, arrivé en 2017 en provenance de l'AS Monaco. Depuis, Kylian Mbappé est devenu l'un des meilleurs joueurs au monde ainsi que celui qui porte désormais les lourds espoirs de toute une ville sur ses épaules. À quelques jours d'affronter le Bayern Munich en huitième de finale de la Ligue des Champions, Luis Campos ne savoure pas le record de Kylian Mbappé et en demande plus au joueur formé à Bondy.

Luis Campos provoque Mbappé, il peut faire mieux

« Je le provoque tout le temps parce qu’il peut faire mieux. Je pense que quand il va avoir 25-26 ans, c’est à ce moment-là qu’il va être au maximum de l’exploitation de ses qualités. Il a besoin de continuer à travailler et, comme il le fait très bien, avec un haut degré d’exigence » a déclaré le directeur sportif de Paris, au micro de Téléfoot. Le Portugais souhaite que Kylian Mbappé continue de travailler pour encore progresser et écrire l'histoire du PSG. Le Français aura l'occasion de marquer une nouvelle fois les esprits lors de la confrontation contre le Bayern Munich en C1. Défait 1-0 au match aller, le PSG compte sur un Kylian Mbappé des grands soirs pour se qualifier en quart de finale. Le peuple parisien attend un nouvel exploit de son meilleur buteur et visiblement, Luis Campos aussi.