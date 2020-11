PSG : Mbappé contre Rashford et 50ME, Man Utd est chaud !

Dans : PSG.

Même s’il prend toujours autant de plaisir à évoluer sous le maillot du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé sait qu’il ne fera pas toute sa carrière en France.

Il faut dire que le champion du monde a faim d’expériences, les plus grandes possibles, et dans les plus grands championnats européens. Dans l’objectif d’imiter son idole Cristiano Ronaldo, qui a brillé en Premier League, en Liga et maintenant en Serie A, l’attaquant de 21 ans pourrait bientôt avoir des envies d’ailleurs. Surtout s’il refuse de prolonger son contrat à Paris d’ici à l’été prochain, quand il sera à un an de la fin de son bail. Si cela venait à être le cas, le nom de Mbappé circulera forcément du côté du Real Madrid, où Zidane rêve toujours de lui. Mais pas que, puisque la rumeur menant à Manchester United a enflé ces dernières semaines, la presse anglaise évoquant un attrait du père de Mbappé pour Old Trafford et le championnat anglais.

Une tendance confirmée par Donbalon. « Manchester United est le club qui a gagné sa place dans le coeur de Mbappé. Et les Red Devils seraient prêts à se séparer d'une star pour intégrer le champion du monde dans son équipe l’été prochain. En effet, Ed Woodward évaluerait la possibilité d'offrir Marcus Rashford plus un chèque de 50 millions d'euros pour recruter Mbappé », détaille le média espagnol, qui sait que Leonardo va tout faire pour éviter le départ de Mbappé en 2021, et ce quelle qu’en soit la forme, même la plus lucrative possible. Le feuilleton ne fait donc que commencer et il pourrait durer aussi longtemps que le champion du monde 2018 ne tranchera pas concernant son avenir au Paris Saint-Germain.