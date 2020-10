PSG : L'annonce choc, le clan Mbappé le pousse vers MU

Dans : PSG.

Toujours dans l’incertitude la plus totale par rapport à son avenir à moyen terme, Kylian Mbappé ne se projette plus trop au sein du Paris Saint-Germain.

Même s’il est toujours autant impliqué dans le projet francilien, avec un début de saison canon (six buts et quatre passes décisives en six matchs), le champion du monde refuse pour l’instant de prolonger son bail au PSG. Sous contrat jusqu’en 2022, et alors que Leonardo fait tout son possible pour le convaincre de rester un peu plus, Mbappé aurait fait comprendre à Nasser Al-Khelaïfi que son prochain choix serait sportif et non pas financier. S’il veut devenir le meilleur joueur du monde et viser le Ballon d’Or, l'international français sait qu’il devra quitter la Ligue 1 pour rejoindre un championnat de premier plan. À 21 ans, Mbappé rêve toujours de jouer au Real Madrid. Mais son père, lui, pousserait plus pour un transfert en Premier League, la meilleure ligue du monde. C’est en tout cas l’annonce faite par The Guardian.

« Il semble que le clan Mbappé considère Manchester United comme l'une des meilleures options pour l’avenir. L’équipe anglaise continue d'être le club avec le plus grand impact médiatique au niveau mondial. Il est vrai que le projet sportif de United n’est plus au niveau de Liverpool ou City, mais Mbappé pourrait devenir la référence d’un projet en construction, dans une équipe à la recherche d’un galactique. À Old Trafford, Mbappé pourrait suivre les traces de son idole Cristiano Ronaldo. En fait, il semblerait que le père du joueur aurait déjà donné sa parole aux Anglais pour un futur transfert », explique le média anglais, qui sait que Liverpool ou Manchester City seront prêts à dégainer un deal XXL pour récupérer Mbappé l’été prochain. Mais pour cela, il faudrait que Mbappé écoute les conseils de son père en décidant de rejoindre une formation de Manchester United qui est un véritable poids lourd dans le football et son aspect marketing.