PSG : Mbappé contre Madrid ? Un médecin tire le signal d'alarme

Sorti sur blessure le 25 août lors du match entre le PSG et Toulouse, Kylian Mbappé se remet d'une blessure aux ischio-jambiers de la jambe gauche, l'attaquant de Paris ayant évidemment renoncé à l'équipe de France. S'il est toujours dans une phase de soins individuels, Kylian Mbappé sait que son retour est très attendu au Paris Saint-Germain, d'autant plus que les échéances sont nombreuses pour le Paris SG dans les semaines qui viennent. Mais, tandis que des rumeurs affirment même que le champion du monde pourrait être là pour le match de Ligue des champions face au Real Madrid le 18 septembre au Parc des Princes, le Docteur Fabrice Bryant, ancien médecin des Bleus, prévient que la blessure de Kylian Mbappé ne doit pas être prise à la légère.

« Attention car c’est une lésion qui nécessite beaucoup d’attention lors de la remise en fonction du muscle. Il existe une dangerosité avec ce type de blessure. Souvent les joueurs n’ont plus de douleur, mais il y a un problème de récidive. A vouloir revenir trop vite, on risque la rechute. Surtout avec des joueurs comme Kylian Mbappé qui ont une explosivité particulière et un jeu fait d’accélérations subites et de décélérations. Qu’il joue contre le Real Madrid le 18 septembre ? C’est illusoire », prévient, dans Le Parisien, Fabrice Bryant, qui ne pense pas que le staff médical prendra ce risque un peu fou d'accélérer le processus de retour de Kylian Mbappé juste pour ce match aussi important soit-il face au Real Madrid.