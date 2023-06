PSG ‍: Mbappé chambré par Clermont, l'OM est vengé ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Clermont a créé la surprise dimanche au Parc des Princes en s’imposant sur la pelouse du PSG, l’occasion pour les Auvergnats de chambrer Kylian Mbappé, le meilleur buteur de la saison de Ligue 1 en 2022-2023.

Mené de deux buts au Parc des Princes, Clermont a créé la sensation samedi soir en renversant la rencontre et en s’imposant 3-2 face au Paris Saint-Germain. Un match sans enjeu puisque les deux équipes n’avaient plus rien à gagner ni à perdre au classement. Pour les Auvergnats, cette victoire lors de l’ultime journée de championnat restera en tout cas comme un moment fort de cette fin de saison.

Une bonne journée de boulot ça 🌋 pic.twitter.com/2EJ7lAztBp — Clermont Foot 63 (@ClermontFoot) June 3, 2023

Dans les vestiaires après la rencontre, les hommes de Pascal Gastien ont dignement fêté cette victoire… avec quelques petits chambrages à la clé. Alidu Seidu, le défenseur ghanéen de Clermont, a notamment attaques un certain Kylian Mbappé, auteur d’un penalty samedi soir. « Toutes les autres équipes font le boulot. A Clermont aussi on est capable de faire le boulot. C’est une journée au boulot ça. Mbappé, c’est une journée au boulot ça. Hey "Kyky", c’est une journée au boulot ça ! On est venu pour le boulot. Ciao » a lancé le défenseur de Clermont face aux caméras du club auvergnat dans les vestiaires.

Une journée au boulot, Mbappé chambré à son tour

Une référence bien sûr au chambrage de Kylian Mbappé après la victoire 3-0 du PSG sur la pelouse de Marseille. Alors auteur d’un doublé, le capitaine de l’Equipe de France avait lâché dans les vestiaires de l’Orange Vélodrome : « ça c’est une journée au boulot ». Le natif de Paris ne prendra sans doute pas mal ce petit chambrage dans les règles de l’art de la part du défenseur de Clermont après cette victoire du CF63 sur la pelouse du Parc des Princes face au Paris Saint-Germain.