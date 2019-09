PSG : Mbappé, Cavani… Tuchel exclut Neymar de son cercle privé

Dans : PSG, Ligue 1.

Déterminé à partir cet été, Neymar a perdu gros au Paris Saint-Germain.

Le numéro 10, certes moins sifflé par les supporters, ne bénéficie plus du même soutien. Le Brésilien aura sûrement besoin de quelques semaines ou plusieurs mois pour reconquérir le coeur du public… et récupérer la confiance totale de Thomas Tuchel. En effet, l’ancien joueur du FC Barcelone, arrivé pour porter le projet du PSG, n’est plus considéré comme un cadre aux yeux de son entraîneur. Deux jours après la défaite contre Reims (0-2), l’Allemand a donné la liste de ses capitaines, sans Neymar.

« Pour le match contre Reims, quand j'ai une décision à prendre sur l'équipe, je parle avec Thiago (Silva), Marqui, Marco Verratti, Edi (Cavani) et avec Kylian (Mbappé). Ce sont mes cinq capitaines, les cinq qui prennent les décisions avec moi, mais ils n'étaient pas sur le terrain contre Reims, a énuméré le coach francilien. On pouvait sentir un manque. Manque de personnalité, de confiance, de prendre les risques ou pas, de s'adapter aux difficultés. » A Paris, Neymar serait presque redevenu un joueur comme un autre.