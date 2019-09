PSG : Mbappé, Cavani, des forfaits à la pelle avant le Real

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

En conférence de presse avant le match face au Real Madrid de ce mercredi, Thomas Tuchel a tout de même quelque peu sapé le moral des supporters. Outre les forfaits déjà certains de Mbappé et Dagba, l’entraineur allemand a ajouté ses compatriotes Kehrer et Draxler à la liste, ainsi que l’Uruguayen Edinson Cavani, qui ne sera pas dans le groupe pour cette rencontre. En revanche, Juan Bernat a suivi la séance sans souci, et sera certainement titulaire, tout comme Thomas Meunier à droite.