PSG : Mbappé c'est une gestion 10 sur 10

Dans : PSG, Ligue 1.

Thomas Tuchel l'avait annoncé avant la rencontre face au Galatasaray, le Paris Saint-Germain ne fera rentrer Kylian Mbappé qu'en cours de match, le champion du monde revenant de blessure et n'étant pas encore à 100%. Et l'entraîneur allemand du PSG a tenu promesse, puisque Kylian Mbappé est entré à l'heure de jeu en Turquie, remplaçant Mauro Icardi, auteur lui du but de la victoire parisienne en Turquie. Même si l'attaquant français a eu 30 minutes pour se montrer, force est de constater que cela n'a pas été trop le cas, Mbappé étant plutôt discret. Interrogé sur ce sujet, Luis Fernandez estime que la gestion du cas Kylian Mbappé par Thomas Tuchel a été parfaite, et qu'il ne faut pas trop en demander à l'international tricolore.

« Mbappé n’a pas été déterminant ? Oui, peut-être, mais il faut faire très attention avec lui. Il sort d'un claquage et il doit récupérer petit à petit. Je trouve qu'il a été très bien géré. Quand on revient de blessure il vaut mieux ne pas démarrer la rencontre car tout le monde est à fond. Alors que quand tu entres dans les trente dernières minutes, ton adversaire est plus éprouvé physiquement. Cela lui a permis de se protéger un peu plus », a confié, sur l'Equipe, l'ancien entraîneur et joueur du Paris Saint-Germain, qui valide donc le coaching de Thomas Tuchel et la prestation modeste de Kylian Mbappé.