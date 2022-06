PSG : Mbappé c'est la France, Macron c'est pas l'OM

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Kylian Mbappé a récemment prolongé son contrat avec le PSG jusqu'en 2025. Une très bonne nouvelle pour le club de la capitale, qui pourra remercier... Emmanuel Macron.

Le PSG a fait fort ces derniers jours en annonçant la prolongation de contrat de Kylian Mbappé. Le champion du monde, courtisé avec insistance par le Real Madrid, a été convaincu par certains membres de son entourage de continuer son aventure à Paris. Parmi les personnes qui ont tout donné pour le voir prolonger, on peut bien évidemment noter Nasser Al-Khelaïfi. Le président du PSG a pris presque seul en main les négociations avec le joueur et son clan pour le persuader de prolonger. Aussi, on peut souligner que certaines personnalités fortes l'ont appelé pour lui conseiller de rester à Paris. Nicolas Sarkozy ou encore Emmanuel Macron en faisaient partie. Le Président de la République en a d'ailleurs dit plus sur son échange avec Kylian Mbappé.

Emmanuel Macron se livre sur la prolongation de Mbappé au PSG

Lors d'une interview donnée à plusieurs titres de la presse quotidienne régionale, Emmanuel Macron est en effet revenu sur l'épisode de la prolongation de Mbappé. S'il avoue lui avoir conseillé de rester, il minimise en revanche la portée de ses paroles dans le choix final du joueur de 23 ans : « Je vous rassure, je n’interviens dans aucun transfert. Je suis comme chaque citoyen quand il s’agit de sport, avec une volonté de voir du beau jeu et de soutenir une équipe, en l’espèce l’Olympique de Marseille. J’ai eu une discussion avec Kylian Mbappé en amont, simplement pour lui conseiller de rester en France. Quand il est sollicité de manière informelle et amicale, c’est le rôle d’un Président de défendre son pays ». En prolongeant au PSG, Kylian Mbappé a dû avoir quelques garanties, outre que financières.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

On parle notamment d'une révolution sportive à venir dans la capitale. L'annonce de l'arrivée de Luis Campos est imminente. Parmi les premiers souhaits du Portugais : se débarrasser de Mauricio Pochettino. Ensuite, les grandes manoeuvres pourront enfin commencer. On annonce notamment l'arrivée de plus de joueurs francophones dans la capitale. Ousmane Dembélé (FC Barcelone), Paul Pogba (Manchester United), Kalidou Koulibaly (Naples) ou encore Aurélien Tchouameni (AS Monaco) sont dans les petits papiers du PSG. Encore un peu de patience donc pour les amoureux du club de la capitale et ses observateurs.