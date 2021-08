PSG : Mbappé, la décision finale est prise !

Dans : PSG.

Buteur vendredi à Brest avec le PSG, Kylian Mbappé semble insensible à la pression alors que son nom est au coeur de toutes les rumeurs à moins de dix jours de la fin du mercato.

Depuis des semaines, l’avenir parisien de Kylian Mbappé est au cœur de nombreuses questions, et depuis la signature au PSG de Lionel Messi, tout le monde se demande si Mauricio Pochettino pourra aligner son incroyable attaque Mbappé-Neymar-Messi. A cette question, les médias espagnols affirment que tout est encore possible à neuf jours de la fin du mercato, El Chringuito et les autres étant chaque jour au cœur d’incessantes révélations sur une supposée prise de parole de l’attaquant français ou sur la venue de sa mère à Madrid afin de trouver un logement. Tout cela semble désormais avoir volé en éclats.

C’est d’abord Mohammed Al Kaabi, insider Qatari, qui avait affirmé que Mbappé pourrait partir du Paris Saint-Germain cet été, qui a finalement retourné sa veste et reconnu que l’ancien Monégasque n’allait finalement pas bouger d’ici le 31 août quoi qu’en disent les médias sportifs madrilènes. « J'ai dit devant tout le monde qu’à 90% et à cause de l'arrivée de Messi, Mbappé partira du PSG, puis je me suis rétracté suite à une info de ma source. Le joueur français permettra à la direction du PSG de décider de son avenir cette saison et ils l’ont fait, et ils n’ont pas envie de le vendre pour plusieurs raisons », a confié ce dernier, qui malicieusement se demande si ses confrères espagnols et notamment Josep Pedrerol, la star d'El Chiringuito osera reconnaître qu'il a eu tout faux avec Paris et Mbappé.

PSG : Kylian Mbappé, la positive attitude

Et le journaliste qatari proche de Doha n’est pas le seul à confirmer que le dossier Kylian Mbappé est désormais refermé que ce soit au Paris Saint-Germain, mais également au Real Madrid. Le Parisien confirme que le champion du monde sait désormais que son avenir est au PSG et en Ligue 1 cette saison, et pas en Liga. Et le fait d’être désormais certain des événements à venir est une bonne chose pour Mbappé, qui n’a plus à se prendre la tête. « La positive attitude de Mbappé se nourrit aussi, sans doute, de ce qu’il sait de son avenir immédiat. Il appartient à un club qui a décidé de ne pas le vendre cet été, ni maintenant ni lors des derniers jours du mercato (...) À quelques jours de la clôture du marché, le Real n’a toujours pas formulé d’offre pour le numéro 7 parce qu’il sait la situation bloquée. Il pourra l’enrôler libre dès le 1er janvier 2022, si rien n’a évolué d’ici là. De toute façon, Paris ne pourrait pas le remplacer en aussi peu de temps », précise Dominique Sévérac au sujet de cette situation qui n’est finalement plus incertaine.

Les défenseurs de Ligue 1 et de Ligue des champions peuvent donc commencer à s'inquiéter, cette saison au moins ils devront tenter de canaliser Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar lorsqu'ils croiseront la route du Paris Saint-Germain. De quoi avoir quelques migraines. Pour la saison prochaine, Kylian Mbappé aura toutes les cartes dans les mains, sauf si d'ici là il trouve un accord avec le PSG et prolonge son contrat, ce qui n'est pas non plus dans l'air du temps.

Comme l'expliquait Philippe Sanfourche samedi soir sur RTL, du côté de Kylian Mbappé on veut réellement découvrir autre chose que la Ligue 1 et la star française ne masque pas son choix d'avenir, à savoir jouer sous le maillot du Real Madrid. Mais Mbappé refuse un clash et rester ferme dans ses choix, ce que le PSG accepte. Cependant, c'est une évidence le Paris Saint-Germain va encore tenter sa chance dans la dernière année du contrat du joueur afin de le faire changer d'avis. Les arguments de Nasser Al-Khelaifi devront être forts, car pour l'instant Kylian Mbappé est inflexible, même s'il accepte sans problème de rester un an de plus à Paris.