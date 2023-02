PSG : Mbappé blessé, c'est l'heure de Christophe Galtier

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Malgré le forfait de Kylian Mbappé pour le huitième de finale aller de Ligue des Champions contre le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain va tenter de s’en sortir en misant sur le collectif. Une mission donnée à Christophe Galtier.

Dans le dur en ce début d’année 2023, avec notamment des résultats mitigés en Ligue 1, le club de la capitale française va vite devoir se remettre dans le droit chemin pour remplir ses objectifs de la saison, et notamment en C1. Ce qui ne sera pas chose facile face au Bayern Munich, surtout sans Kylian Mbappé au match aller. Victime d'une lésion musculaire à la cuisse gauche à Montpellier mercredi, l’attaquant français est absent pour trois semaines et sera donc forfait pour la réception du Bayern le 14 février prochain. Un énorme coup dur pour le PSG, qui perd son meilleur atout offensif en vue du match le plus important de la saison. Mais ce n’est pas pour autant que Paris doit jouer battu, bien au contraire même, d’après les dires d’Eric Blanc, pour qui Christophe Galtier a maintenant les cartes en mains.

« Il faut que Dany Boon rentre en jeu »

👨‍🍳 "Le PSG c'est un resto gastro qui a trois étoiles et il n'en reste plus que deux. Mais ce n'est pas pour autant que tu fermes la boutique."



Pour Eric Blanc, le PSG peut encore y croire face au Bayern malgré l'absence de Mbappé.#EDS pic.twitter.com/S05LJ4SIlx — L'ÉQUIPE du soir (@lequipedusoir) February 2, 2023

« Le PSG, c'est un resto gastro qui a trois étoiles et il n'en reste plus que deux. Mais ce n'est pas pour autant que tu fermes la boutique. La cuisine reste ouverte avec le meilleur joueur du monde sur le terrain. Après, il faut que Dany Boon rentre en jeu. Galtier ? Oui, c’est le réalisateur. Ce n’est pas un chambrage car il est l’une des personnes préférées des Français. Mais il va falloir que Galtier arrive à convaincre ses joueurs pour faire une nouvelle organisation tactique. Bien sûr que la blessure de Mbappé est une perte, ce serait mieux qu’il soit là. Mais tout n’est pas fait que pour lui. Neymar et Messi font une bonne saison. Mbappé défend moins et s’il n’est pas là, le PSG peut en tirer des forces en densifiant son milieu. Ça peut le faire contre le Bayern, il faut juste que Paris trouve une animation », a lancé le consultant de L’Equipe du Soir, qui revient sur une sortie qui avait marqué les esprits.

Commentant la signature de Christophe Galtier au PSG, l'ancien rugbyman avait confié sa déception, expliquant que c'était comme un film hollywoodien où on annonçait Brad Pitt et Daniel Craig, et qu'on se retrouvait avec Dany Boon au final. Une comparaison peu flatteuse mais qui démontre que Galtier va devoir saisir la balle au bond pour se faire un nom sur la scène européenne. Cela passe par la faculté à trouver la recette pour faire jouer son équipe avec un vrai collectif. Car sinon, la mission du PSG sera bien difficile contre Munich, notamment lors du match aller au Parc des Princes.