PSG : Mbappé : « Bien sûr qu’il y a rouge »

Kylian Mbappé, attaquant du PSG, après la victoire face à Rennes et son carton rouge : « Si j’étais d’accord avec le rouge ? Si, si, je suis d’accord. Il y a rouge bien sûr. Là où je n’étais pas d’accord, c’était par rapport aux antécédents (ndlr : en sortant du terrain, il a expliqué avoir reçu le même coup il y a semaine, contre Lyon donc). Cela fait partie du football. Mais on ne va pas parler des arbitres, ils font leur travail. Le mien, c’est seulement de jouer et aujourd’hui je ne l’ai pas fait. J’ai pris un rouge, je dors, c’est tout ».