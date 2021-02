PSG : Mbappé Ballon d'Or 2021, JPP a déjà voté

Dans : PSG.

Pour Jean-Pierre Papin, Kylian Mbappé va être Ballon d’Or dès cette année 2021.

Tenir un tel discours mardi matin aurait semblé fou, mais dans le football tout va très vite, et Kylian Mbappé encore plus. Etincelant à Barcelone avec un triplé et une démonstration totale de son talent et de son efficacité, l’attaquant du PSG a conquis tout le monde. Au point d’être déjà élu meilleur joueur du monde en fin d’année ? Cela parait précipité sachant que nous sommes en février, que la Ligue des Champions est loin d’avoir donné son verdict, que l’Euro 2021 sera déterminant, et qu’il y a quelques semaines encore, les spécialistes se demandaient quand Mbappé allait rebondir après un automne moins convaincant. Beaucoup de prudence donc pour un joueur qui a semblé usé physiquement, mais revient clairement tout proche de sa meilleure forme. Pour Jean-Pierre Papin, aucun doute possible, le Français va lui succéder, ainsi qu’à Zinedine Zidane, dès cette année au Ballon d’Or.

« Ses qualités ne se discutent pas tellement elles sont élevées. Il faut que Kylian marque régulièrement des buts et qu’une fois de temps en temps, il fasse un coup d’éclat comme à Barcelone. Le seul problème, c’est qu’on va lui demander tout le temps la même performance qu’au Camp Nou. Il a mis la barre tellement haut qu’on aura à chaque fois la même exigence avec lui, mais ceux qui ont joué au football savent que ce n’est pas possible. Il a juste besoin d’être régulier et il ne sera pas loin cette année de le remporter. Oui, je le vois bien Ballon d’or en 2021 », a lancé, dans les colonnes du Parisien, JPP. L’actuel entraineur de Chartres, en N2, n’est pas le premier à l’annoncer, même si l’année dernière, si l’épreuve n’avait pas été annulée, c’est Robert Lewandowski qui aurait très certainement raflé la mise.