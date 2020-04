PSG : Mbappé au Real Madrid, ce choc est écrit d'avance

Dans : PSG.

L'avenir de Kylian Mbappé est pour l'instant au Paris Saint-Germain mais ce spécialiste l'affirme à 100%, le joueur français portera un jour le maillot du Real Madrid.

Tranquillement confiné chez lui, en attendant la reprise de l’entraînement avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a probablement constaté que son avenir est de nouveau l’objet de nombreuses supputations. Tandis que la presse espagnole affirme que le Real Madrid est désormais prêt à attendre 2022 concernant la signature de la star française, les Merengue étant persuadés que l’Emir du Qatar est déterminé à contraindre Kylian Mbappé à rester jusqu’à la fin de son contrat s’il refuse de prolonger, Frédéric Hermel est lui aussi sûr et certain que le champion du monde du PSG finira un jour par porter la tunique madrilène. Le spécialiste du football espagnol ne voit pas ce transfert se faire brutalement, mais pour lui la messe est dite et Kylian Mbappé sera un joueur du Real Madrid dans les années qui viennent.

Frédéric Hermel détaille la manière dont cette opération se fera entre les dirigeants du Real Madrid et du Paris Saint-Germain. « Le Real Madrid estime que c’est la patience qui permettra la venue de Kylian Mbappé. A aucun moment le Real Madrid va vouloir une guerre avec le PSG, comme le Barça a pu le faire avec Neymar. Les relations entre les présidents Florentino Pérez et Nasser Al-Khelaïfi sont excellentes (…) Le PSG n’a pas tant d’amis que ça en Europe et le Real Madrid est un vrai allié. L’idée c’est que le message vienne de Kylian Mbappé et qu’il ne prolonge pas avec le PSG pour qu’un an avant le terme de son contrat, les dirigeants parisiens se disent qu’il veut vraiment partir et qu’il vaut mieux le vendre pour récupérer un peu d’argent. Mbappé est jeune, il viendra un jour au Real. Un transfert de combien ? Je ne sais pas, mais ça resterait très élevé car c’est un joueur ultra-rentable. C’est le genre de joueur remboursé en un an. Un salaire de 50 ME ? Non, je ne crois pas. Il n’y a que Messi qui touche ça. Il sera moins payé, mais avec le maillot du Real Madrid, il pourrait vendre plus cher ses pubs et ses partenariats. Mais c’est un choix à faire : prendre l’argent et le PSG ou 20 ME par an dans le plus grand club du monde. En plus, avec un environnement français, une ville plutôt sympa et le club dont tu avais envie à 13 ans. Il y a une histoire entre Kylian Mbappé et le Real Madrid », explique, sur RMC, le journaliste, dont le cœur bat évidemment plus pour le Real Madrid que pour le Paris Saint-Germain. Reste qu'en avril 2020, compte tenu de l'épidémie de coronavirus et de son impact majeur sur l'économie du football, bien malin celui qui peut prédire l'avenir aussi précisément.