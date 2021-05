PSG : Mbappé au Real Madrid, ça tape déjà dur

Dans : PSG.

L'avenir de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain est de plus en plus flou. Du côté du Real Madrid, même si on espère que le champion du monde signera lors du prochain mercato, on va déjà lui faire comprendre que la star à Madrid ce ne sera pas lui.

Les semaines passent et si Neymar ne masque pas que quatre ans après avoir rejoint le PSG il négocie les ultimes détails de sa prolongation à Paris, du côté de Kylian Mbappé le flou est nettement plus intense. Le joueur français ne veut surtout pas donner le moindre indice sur son avenir, que ce soit au Paris Saint-Germain ou ailleurs. Cela même s’il est évident que Nasser Al-Khelaifi ne retiendra pas de force un joueur acheté 188ME et qui sera libre dans un an. Tout cela fait évidemment le jeu du Real Madrid, où on ne se le cache pas, on attend Kylian Mbappé pour la saison prochaine. Entre les Merengue et l’ancien Monégasque, cela avait déjà failli se faire en 2017, et en 2021 jamais Mbappé n’a probablement été aussi proche de signer à Madrid. Cependant, si récemment le champion du monde français s’est plaint des critiques émises à son encontre par la presse hexagonale suite à des matchs ratés avec les Bleus, Kylian Mbappé sait déjà ce qui l’attend du côté espagnol.

Alors même qu’il n’a pas encore signé avec le Real Madrid, le puissant quotidien sportif Marca, pas vraiment opposé à Florentino Perez, prévient Kylian Mbappé qu’il ne doit pas croire qu’en débarquant à la Maison Blanche, il sera un dieu vivant. Loin de là même. « On entend depuis un an que Madrid doit signer Mbappé ou Haaland , comme si le club disparaîtrait si aucun d'eux ne venait cet été. C’est une évidence, oui la signature d’un de ces deux joueurs serait bonne. Mais qui a plus besoin de qui ? Sans aucun doute, ce sont Haaland et Mbappé qui ont besoin du Real Madrid s'ils veulent être vraiment géniaux (...) Madrid veut signer un galactique cet été. C’est bien. L'équipe en a besoin et les fans le souhaitent. Il faudra être clair avec Mbappé ou Haaland que ce n’est pas eux qui font un cadeau au Real Madrid, mais l'inverse. Zinedine Zidane, le deuxième plus grand de l'histoire de Madrid après Alfredo Di Stéfano, l'a parfaitement compris il y a 20 ans et il saura lui l'expliquer. S’il reste évidemment », prévient Juan Ignacio Garcia-Ochoa, journaliste de Marca. Kylian Mbappé est prévenu, le Real Madrid se mérite.