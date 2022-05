PSG : Mbappé au Real, Di Maria voit l'avenir

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

En choisissant de prolonger son contrat au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé s’est attiré les foudres des suiveurs du Real Madrid. Mais un jour ou l’autre, l’attaquant français finira sa course au Bernabéu, Angel Di Maria en est convaincu.

Durant plusieurs mois, Kylian Mbappé a fait douter les dirigeants et les supporters du PSG. Mais suite à de longues négociations, le champion du monde a finalement choisi de rester au centre du projet du club de la capitale française. Désormais lié avec Paris jusqu’en 2025, Mbappé s’est clairement éloigné du Real Madrid, le club de ses rêves. Mais que les fans des Merengue se rassurent, l’attaquant de 23 ans est reconnaissant de l’intérêt que le Real lui a porté au cours des deux dernières années. Puisque dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux ce dimanche, Mbappé a tenu à remercier Florentino Perez : « Je voulais aussi sincèrement remercier le Real Madrid et son président Florentino Perez. Je reconnais la chance et le privilège qui étaient les miens d'être la convoitise d'une telle institution. Je me doute de leur déception. Elle est à la hauteur de mes hésitations ».

Angel Di Maria : « Mbappé, il a le temps d'aller à Madrid »

Angel Di Maria : "Mbappé a fait le bon choix, il est très jeune, il a le temps d'aller à Madrid." — Real Madrid 🇫🇷 (@RMadridFrance_) May 21, 2022

Un discours qui montre que Mbappé veut rester en bons termes avec le Real, histoire de préparer une future arrivée en Espagne ? Angel Di Maria le pense sincèrement. « Mbappé a fait le bon choix, il est très jeune, il a le temps d'aller à Madrid », a lancé l’ex-coéquipier de Mbappé au PSG et l’ancien attaquant du Real, qui sait que Mbappé suivra ses traces un jour. Reste à savoir quand… Car même si les rumeurs vont s’éteindre quelques temps après cette prolongation de contrat historique, les bruits de couloir vont vite revenir autour de Mbappé et du Real, surtout que le Français n’a jamais caché son rêve de porter un jour le maillot du Real au Bernabeu, comme son idole Zinédine Zidane. Pour le moment, le PSG savoure et le Real digère cette décision inattendue.