PSG : Mbappé au Real Madrid, Cissé dit oui !

Dans : PSG.

Le nom de Kylian Mbappé est évoqué depuis plusieurs mois pour venir renforcer le Real Madrid un jour. Djibril Cissé milite pour ce transfert, il s’est expliqué dans L’Équipe du Soir.

Le Paris Saint-Germain a toutes les armes de son côté pour remporter la Ligue des Champions. Avec une équipe solide sur le plan collectif, les forces vives en attaque sont un véritable plus à l’image de Kylian Mbappé et Neymar. Mais à l’heure actuelle, aucun des deux joueurs n’a prolongé son contrat alors qu’ils sont liés au club jusqu’en 2022. Une situation qui peut crisper le club parisien pour son futur. Concernant Neymar, l’optimisme est de mise à ce sujet. Ce n’est pas le cas de son homologue français, annoncé partant pour le Real Madrid l’été prochain. Dans L’Équipe du Soir, Djibril Cissé a accordé ses faveurs à un départ du champion du monde. Un choix de carrière qu’il doit, selon lui, faire pour passer un cap.

« Si Mbappé veut progresser, il faut qu’il aille se frotter à ce qui se fait de mieux. Le Real a de grands joueurs. Et je pense qu’il progressera peut-être un peu plus au Real que s’il reste à Paris et en France … Mbappé est dans le confort, il est posé, il peut faire des choses en tant qu’intouchable. Mais s’il part au Real ou à Man City, il ne pourra pas se permettre de faire certaines choses qu’il fait actuellement au PSG. Si Ramos lui demande de ramener ses fesses derrière, il va revenir derrière. Si c’est Marquinhos qui lui dit ça, ce n’est peut-être pas pareil. Il doit marquer des buts et faire gagner son équipe, il a une rigueur. Mais il doit encore progresser dans certains domaines », a expliqué l’ex-attaquant de l’OM, bien placé pour s’exprimer puisqu’il a évolué en France et dans un grand club, Liverpool.