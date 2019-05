PSG : Mbappé au Real, cette superstar fait le forcing

Dans : PSG, Mercato, Liga, Foot Europeen.

Il est annoncé comme la future recrue d’ampleur du Real Madrid, ne sera pas lâché facilement par son club, mais est désiré plus que tout par Zinedine Zidane. Non, il ne s’agit pas de Kylian Mbappé mais bien d’Eden Hazard. Concentré sur la finale d’Europa League avec Chelsea, le meneur de jeu devrait dans la foulée annoncer son départ du club londonien après sept ans de présence, et à une année de la fin de son contrat. Le Real Madrid est le grand favori pour récupérer le Belge, même s’il faudra certainement mettre 100 ME sur la table pour boucler l’opération. Une pierre essentielle pour le renouveau du club espagnol après une saison manquée, même si la Maison Blanche rêve d’une recrue encore plus prestigieuse avec Kylian Mbappé.

Et selon France Football, c’est aussi le cas du Diable Rouge, qui a conservé le contact avec le champion du monde français, et l’utilise pour le pousser vers le Real Madrid. L’hebdomadaire sportif affirme que ce pressing dure depuis des semaines, et fait partie de la stratégie globale des Merengue pour convaincre le meilleur buteur de la Ligue 1 que son avenir est à Madrid, et que tous les indices l’y emmènent. Reste à savoir si cette politique offensive à tous les niveaux sera payante, même si on peut légitimement penser que le Real prépare certainement le terrain pour une attaque beaucoup plus sérieuse et concrète l’été prochain.