PSG : Mbappé au Barça, Nike prêt à trahir Paris ?

Le départ de Lionel Messi du FC Barcelone ne passe toujours pas de l'autre côté des Pyrénées où l'on cherche à se rassurer pour l'avenir.

Après avoir totalement rejeté la possibilité de voir Lionel Messi quitter le FC Barcelone, les supporters catalans commencent à comprendre que sauf miracle ils ne verront plus jamais le sextuple Ballon d’Or sous le maillot du Barça. Même si la star argentine et son club de toujours sont lancés dans un affrontement total concernant la fameuse clause libératoire à 700ME, la fin du feuilleton est inéluctable. Alors, pour redonner un peu de moral à tout le monde, car en l’espace de trois ans la Liga a tout de même vu partir Neymar, Cristiano Ronaldo et maintenant Lionel Messi, DiariGol avance un scénario qui verrait Kylian Mbappé rejoindre le FC Barcelone en profitant de l’intervention dans cette opération de Nike, sponsor du Barça, de Mbappé…et du Paris Saint-Germain.

Le média espagnol affirme que Ronald Koeman a demandé à Josep Maria Bartomeu de déjà travailler sur le dossier de l’attaquant français du PSG, et cela dans la perspective d’un transfert dans un an, lorsque Kylian Mbappé n’aura plus qu’une seule année de contrat avec Paris. « Ce sera la dernière occasion pour Nasser Al-Khelaifi de vendre Mbappé à un prix galactique, surtout si le champion du monde ne prolonge pas », explique Robert Rodriguez. Et le journaliste d’expliquer que Nike pourrait ainsi permettre au FC Barcelone de remplacer un joueur sous contrat avec Adidas, à savoir Lionel Messi, par Kylian Mbappé qui a un contrat personnel avec la firme américaine. Cependant, c'est vite oublier que Nike a aussi un engagement important avec le Paris Saint-Germain, et Neymar passant chez Puma, alors dans un an plus aucune star du PSG ne serait liée avec la firme au swoosh si Mbappé filait à Barcelone. Un scénario difficilement crédible.