PSG : Grosse entorse pour Mbappé, il est forfait contre l'OL

Les choses se confirment concernant la blessure de Kylian Mbappé, l'attaquant français du PSG sera forfait contre Lyon, mais pourrait jouer contre l'Atalanta.

Du côté du Paris Saint-Germain on n'a pas tardé à faire passer des examens à Kylian Mbappé afin de savoir précisément de quoi souffrait le joueur victime d'un tacle de Loïc Perrin vendredi soir à l'occasion de la finale de la Coupe de France. Et les résultats sont officiellement tombés ce samedi après-midi et ils confirment ce que le staff médical du PSG avait constaté dans les vestiaires du Stade France, à savoir que Mbappé souffre « d’une entorse de la cheville droite avec lésion importante du compartiment latéral externe à réévaluer dans 72h d’un point de vue clinique et imagerie ». Les ligaments ne sont donc pas rompus, ce qui est évidemment une nouvelle plutôt rassurante. Du côté du Paris Saint-Germain, et en attendant des examens complémentaires d'ici mardi, on table sur une absence du champion du monde pour au moins deux semaines, ce qui confirme donc que Kylian Mbappé sera forfait vendredi prochain pour la finale de la Coupe de la Ligue face à l'Olympique Lyonnais.

Cependant, c'est surtout le rendez-vous du 12 août contre l'Atalanta Bergame en quart de finale de la Ligue des champions qui suscite encore des inquiétudes pour le PSG. Du côté du club de la capitale, on s'interroge sur la présence de Kylian Mbappé qui au mieux pourra reprendre l'entraînement quelques jours avant ce match tant attendu. Mais Kylian Mbappé est jeune et sa faculté de récupération sera décuplée par la motivation de disputer cette rencontre face au club italien. Alors le miracle est toujours possible, Thomas Tuchel croisant aussi les doigts afin que la finale contre l'OL ne fasse pas d'autre dégât.