PSG : Mbappé affole le mercato, Hazard offert à Al-Khelaïfi

Dans les bureaux du Real Madrid, l’opération « Mbappé 2021 » se prépare et visiblement, le club merengue est prêt à tout pour s’attacher les services de l’attaquant du PSG.

S’il n’a aucune chance de quitter le Paris Saint-Germain lors du prochain mercato estival, Kylian Mbappé est déjà promis au rôle d’acteur principal du marché 2021. Et pour cause, le Real Madrid n’aura plus la patience d’attendre et attaquera frontalement le PSG dans le but de recruter Kylian Mbappé dans un an. Le scénario, qui ne faisait déjà plus aucun doute, est confirmé en ce début de semaine par le Diario GOL. Et à en croire les informations du média espagnol, le vice-champion d’Espagne en titre est prêt à consentir de nombreux sacrifices pour s’octroyer les services de l’attaquant tricolore.

Bien que fan d’Eden Hazard, l’entraîneur madrilène Zinedine Zidane aurait donné son accord à Florentino Pérez afin de « sacrifier » l’international belge dans l’opération KM7. En clair, le Real Madrid pourrait soumettre une offre de troc totalement inattendue au Paris Saint-Germain afin de s’offrir Kylian Mbappé : une somme d’argent sans doute supérieure à 100 ME plus l’ancien attaquant de Chelsea contre le champion du monde 2018. Une proposition alléchante, mais qui a finalement peu de chances de convaincre Nasser Al-Khelaïfi. Effectivement, on connaît la réticence du dirigeant qatari devant ce genre d’opération, lui qui a notamment refusé les offres d’échanges du FC Barcelone pour Neymar l’été dernier, bien qu’un joueur très apprécié à Paris comme Ousmane Dembélé était inclus dans l’offre. Reste maintenant à voir si le Real Madrid aura les moyens financiers de soumettre une offre importante uniquement en cash pour recruter Kylian Mbappé. Malgré la crise sanitaire et économique, c’est sans doute une proposition à 200 ME au minimum qu’il faudra envoyer au PSG pour obtenir l’accord du club francilien dans le dossier Mbappé.