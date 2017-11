PSG : Ne critiquez surtout pas Cristiano Ronaldo devant Mbappé !

Dans : PSG, Ligue 1, Liga.

Cet été, le Paris Saint-Germain a raflé la mise concernant Kylian Mbappé. Mais le club de la capitale était en concurrence avec des poids lourds européens comme le Real Madrid.

Le club merengue a d’ailleurs sans doute semé le doute dans l’esprit du natif de Bondy. Et pour cause, Cristiano Ronaldo est son modèle absolu. Personne n’a échappé aux photos du petit Kylian tout fier de poser devant les posters de son idole au fond de sa chambre. Ancien partenaire de l’international français à Monaco, Abdou Diallo a confirmé que le Portugais était l’idole de Kylian Mbappé.

« Sa référence, c’est Cristiano Ronaldo. Pour Kylian, il ne faut pas toucher à Cristiano. Si tu lui parles de Messi, tu es parti pour 1 heure de débat. Mbappé est admiratif de Ronaldo car c’est une machine, un vrai travailleur. Il s’inspire beaucoup de lui et toute notre génération devrait s’en inspirer » a lancé celui qui défend désormais les couleurs de Mayence en Allemagne. Désormais, Kylian Mbappé n’a plus qu’à imiter son idole. S’il parvient à réaliser une carrière aussi grandiose, cela sera alors bon signe pour le PSG et pour l’Equipe de France…