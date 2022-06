PSG : Mbappé a planté le Real, Ronaldo lui pardonne

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

En tant qu’ancien joueur du Real Madrid, le Brésilien Ronaldo se réjouissait à l’idée de voir Kylian Mbappé sous le maillot des Merengue. Mais le Français a finalement décidé de rester au Paris Saint-Germain. Un choix qui n’affecte pas l’admiration de l’ancien attaquant pour le Parisien.

Dans la capitale espagnole, la décision de Kylian Mbappé a été vécue comme une véritable trahison. L’attaquant dont le contrat devait expirer cet été a finalement choisi de prolonger au Paris Saint-Germain, lui que l’on annonçait proche du Real Madrid depuis plusieurs mois. Le Parisien avait même trouvé un accord avec la Maison Blanche qu’il souhaitait déjà rejoindre lors du précédent mercato estival. Du coup, tous les amoureux du Real Madrid affichent leur frustration. Tous, à l’exception de Ronaldo.

Ronaldo toujours fan de Mbappé

De son côté, l’ancien buteur des Merengue regrette évidemment le choix de Kylian Mbappé. Mais le Brésilien assure qu’il continuera à suivre les exploits de l’international tricolore avec le Paris Saint-Germain. « J'aurais aimé qu'il joue dans le championnat espagnol, mais il a finalement décidé de rester au Paris Saint-Germain, a d’abord réagi le propriétaire et président du Real Valladolid, dans des propos relayés par l’agence de presse espagnole EFE. On continuera à prendre du plaisir en le regardant là-bas parce que c'est un joyau mondial. »

🤬GRITOS contra MBAPPÉ en la CIBELES🤬



💥La afición madridista se acuerda del francés, ahora en #ChiringuitoEnLaSexta pic.twitter.com/GyumcM66W7 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 29, 2022

« Nous les amoureux du football, on aime le voir jouer n'importe où, même si moi j'aimerais qu'il vienne en Liga, a poursuivi celui que beaucoup considèrent encore comme le meilleur avant-centre de l’histoire. Si je lui conseillerais de rejoindre le Real Madrid ? Je n'ai aucun conseil à lui donner parce qu'il sait ce que représente le Real Madrid, et sa décision a été de rester en France. » Si Ronaldo tente de dédramatiser le choix de Kylian Mbappé, les supporters madrilènes ont beaucoup plus de mal à tourner la page.