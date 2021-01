PSG : Mbappé a mal copié Neymar, Manu Petit le défonce

Dans : PSG.

Alors que son Paris Saint-Germain éprouve quelques difficultés en cette saison 2020-2021, Kylian Mbappé n’échappe pas aux critiques. Bien au contraire même.

En cette nouvelle année, le club de la capitale est reparti sur de nouvelles bases, avec l’arrivée de Mauricio Pochettino en lieu et place de Thomas Tuchel. Si ce changement d’entraîneur a sûrement fait plaisir à Kylian Mbappé, le champion du monde n’a toutefois pas mis ses problèmes de côté. Puisque mercredi, lors de son premier match de 2021 contre l’ASSE en Ligue 1 (1-1), l'international français n’a rien fait de bon. Trop personnel, l’attaquant de 22 ans complexifie son jeu pour pouvoir faire la différence. Même s’il est toujours efficace, avec 14 buts en 19 matchs cette saison, Mbappé multiplie les mauvaises prestations, et notamment dans l’état d’esprit. Pas étonnant donc de le retrouver au coeur des critiques depuis quelques semaines. Et ce n’est pas Emmanuel Petit qui ira dans le sens inverse.

« En dehors des problématiques liées à son physique et éventuellement son mental, j’ai l’impression qu’il s’est embrouillé dans son cerveau et qu’il a besoin de prendre du recul et de se régénérer. Mais ça arrive à tous les joueurs. Même avant la pandémie, je trouvais déjà que le garçon commençait à changer dans son attitude, à la fois sur le terrain, mais également quand il avait le ballon ou quand il ne l’avait pas. Il a une expression corporelle qui ne me semble pas positive. J’ai le sentiment qu’il se "neymarise", qu’il veut faire ce que Neymar fait sur le terrain alors qu’il n’a pas du tout les qualités de Neymar. J’ai l’impression aussi que ses adversaires ont bien analysé sa qualité principale, la vitesse. La vraie qualité de ce garçon, c’est de jouer sur la spontanéité et de ne pas se prendre la tête », a lancé, sur RMC, le champion du monde 98, qui aimerait donc retrouver le Mbappé de Monaco du côté du PSG.