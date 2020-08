PSG : Mbappé à Madrid, Ronaldo lance un appel choc !

Dans : PSG.

Pour Ronaldo, le vrai, le Real Madrid doit se focaliser sur le mercato 2021 et tenter de toute faire pour faire signer Neymar ou Mbappé, avec priorité au joueur français.

A l’initiative de la banque espagnole qui sponsorise la Liga, Ronaldo Nazario, l’ancienne star brésilienne du Real Madrid et du FC Barcelone, a participé à un débat durant lequel O Fenomeno a évidemment été interrogé sur le futur mercato des Merengue. Pour le Brésilien, si Florentino Perez veut réellement faire entrer son club dans une nouvelle ère, alors il est évident qu’il doit s’offrir Neymar ou Kylian Mbappé. De son côté, Ronaldo estime même que l’attaquant français du Paris Saint-Germain doit être le priorité numéro 1 du Real Madrid, avant son compatriote Neymar. Un choix que le Brésilien justifie sans aucun problème et de manière totalement pragmatique.

« Pour l'instant, ce n'est pas que l'un soit meilleur que l'autre, mais si le Real Madrid doit faire un gros investissement, il doit le faire en pensant à l' avenir. Neymar a 28 ans et Mbappé 21 ans. En tant qu'investissement, il serait plus logique que l'effort soit fait sur le joueur le plus jeune », fait remarquer Ronaldo. Cela tombe bien, depuis des mois le nom de Kylian Mbappé revient sans cesse du côté de Madrid, où l'on est même convaincu qu'une victoire du PSG ce dimanche en finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich facilitera le transfert de l'attaquant français dans un an. Si en plus le légendaire Ronaldo est d'accord, Florentino Perez n'a plus qu'à préparer son chèque.