PSG : Mbappé à Madrid, la réponse sèche d’Al-Khelaïfi !

Depuis lundi, le nom de Kylian Mbappé est sur toutes les lèvres à Madrid puisque le buteur du PSG était présent dans la capitale espagnole.

A l’occasion de son jour de repos, Kylian Mbappé s’est rendu à Madrid en compagnie de son ami Achraf Hakimi. Sans surprise, la présence de l’attaquant du Paris Saint-Germain dans la capitale espagnole a mis la presse madrilène en ébullition. Ce mardi, AS titre d’ores et déjà « Bienvenido » avec un cliché de l’escapade de Kylian Mbappé. Hasard du calendrier, Nasser Al-Khelaïfi était également présent à Madrid en ce début de semaine. Le patron du Paris Saint-Germain n’était en revanche pas dans la capitale espagnole pour faire du tourisme. En effet, Nasser Al-Khelaïfi était à Madrid afin d’assister à une réunion de l’ECA au Wanda Métropolitano de l’Atlético de Madrid. A la sortie de cette réunion entre les dirigeants du football européen, Nasser Al-Khelaïfi a logiquement été interrogé sur l’avenir de Kylian Mbappé.

Al-Khelaïfi catégorique sur l'avenir de Mbappé

Les journalistes d’El Chiringuito TV ont profité de la présence de Nasser Al-Khelaïfi afin de savoir si Kylian Mbappé allait rejoindre le Real Madrid cet été. Une question pas du goût du président parisien, lequel a lancé une réponse sèche et un brin agressive à ses interlocuteurs. « Quelle question ! » a répondu sèchement Nasser Al-Khelaïfi, lequel ne veut pas entendre parler d’un départ de Kylian Mbappé à six mois de la Coupe du monde au Qatar. Ces derniers jours, Doha fait tout ce qui en est son pouvoir afin de convaincre Kylian Mbappé de prolonger son contrat, même pour une courte période de deux ans. La question des droits à l’image de l’attaquant parisien est au cœur de toutes les discussions pour le clan Mbappé, que ce soit avec le Real Madrid ou avec le Paris Saint-Germain. Une question cruciale pour l’entourage du buteur parisien, qui pourrait même polluer son histoire avec l’Equipe de France dans les semaines à venir.

Mbappé cherche sa future maison à Madrid

En attendant, Kylian Mbappé est bien à Madrid, et la presse espagnole en a trouvé la raison. Pas de rencontre avec les dirigeants du Real au programme, ce serait trop gros, mais en revanche, après le repérage de sa mère il y a quelques semaines, l'attaquant du PSG a bien l'intention de trouver son nouveau domicile. Il cherche en effet une maison pour ses futures années à Madrid affirme Marca, pour qui Mbappé n'a pas choisi de faire ce court séjour à Madrid totalement par hasard non plus. De son côté, l'entourage de Kylian Mbappé a calmé le jeu auprès du Parisien, assurant que sa présence à Madrid ne donnait aucun indice sur son futur choix, et que c'était surtout sa grande amitié avec Achraf Hakimi qui avait permis de voir ce petit séjour exister. Une version des faits qui peut interpeller, selon le côté des Pyrénées où l'on se trouve.