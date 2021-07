PSG : Mbappé à Madrid, Benzema sûr à 100% ?

Dans : PSG.

Où jouera Kylian Mbappé en 2021-2022 ? En France on pense que c'est au PSG, mais en Espagne on veut toujours croire que ce sera au Real Madrid.

Florentino Perez a beau avoir annoncé aux membres du conseil d’administration du Real Madrid qu’il n’y aurait pas de recrutement onéreux durant ce mercato, le dossier Kylian Mbappé fait encore grimper la température pourtant déjà torride en Espagne. Tandis que l’attaquant tricolore du Paris Saint-Germain prépare sa reprise avant de retrouver l'entraînement cette semaine du côté du Camp des Loges, les médias madrilènes se ruent sur toutes les informations pour alimenter le débat sur la possibilité que Mbappé rejoigne les Merengue d’ici le 31 août. Après avoir relayé la vidéo de Mohamed Henni, qui affirmait savoir que le joueur français allait partir du PSG dans les derniers jours du mercato, El Chiringuito mêle encore une fois le nom de Karim Benzema à cette opération.

Journaliste pour la célèbre émission TV, Dario Montero affirme que « selon l’entourage le plus proche de Karim Benzema, ce dernier est convaincu que Kylian Mbappé jouera la saison prochaine pour le Real Madrid. » L’animateur espagnol explique que Kylian Mbappé et Karim Benzema ont séjourné dans le même hôtel pendant leurs vacances à Mykonos, et que c’est de là que l’attaquant français de Madrid aurait été convaincu que son coéquipier chez les Bleus le rejoindra dès cet été.