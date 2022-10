PSG : Mbappé a laissé le Qatar virer Neymar

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Les envies de départ de Kylian Mbappé se confirment dans la presse espagnole, qui évoque ce mercredi un divorce total avec Neymar.

La semaine dernière a été très agitée pour Kylian Mbappé, lequel a pris la parole après la victoire du Paris Saint-Germain contre l’Olympique de Marseille pour démentir ses envies de départ dès le mercato hivernal. Vexé par les promesses non tenues de sa direction lors des négociations au sujet de sa prolongation de contrat, Kylian Mbappé est remonté. Même si publiquement, l’international français garde la face, il n’en reste pas moins déçu en privé et il ne manque pas de le faire savoir. A en croire les informations d’El Pais, qui dévoile ce mercredi un large dossier sur le feuilleton Mbappé, l’avenir de Neymar était bien au cœur des discussions entre Nasser Al-Khelaïfi et l’entourage de Kylian Mbappé avant la prolongation du champion du monde 2018 au PSG cet été.

Le cas Neymar a bien été abordé par Mbappé et le PSG

Le média espagnol croit savoir que le départ de Neymar n’a pas été imposé par Kylian Mbappé, dont l’entourage a néanmoins demandé plus de rigueur au sein du club. « Nous ne demandons au club qu'un modèle de gestion basé sur la rigueur » explique un proche de l’international français à El Pais. Une exigence de la part de Kylian Mbappé qui était très claire puisque les dirigeants qataris ont tout de suite compris que l’international français poussait pour le départ de Neymar. Dès lors, le média croit savoir que l’état-major du Paris SG s’est mis en ordre de bataille pour faire partir l’ex-star du FC Barcelone… sans succès. Missionné par Luis Campos pour faire partir Neymar, Antero Henrique a échoué. Pire, le Brésilien a prolongé jusqu’en juin 2027, la faute à une clause automatique dans son contrat. Un épisode qui a forcément échaudé Kylian Mbappé, à qui on avait bien promis que le « problème » Neymar serait réglé avant sa prolongation.

Mbappé, pas d'atome crochu avec Messi

El Pais affirme que Kylian Mbappé a ainsi été « déçu » de voir Neymar rester au PSG, non pas car l’international tricolore a un problème personnel avec le Brésilien mais car celui-ci ne cadre pas avec ses exigences élevées sur une longue durée. Par ailleurs, le média espagnol affirme dans son dossier que Kylian Mbappé n’a absolument aucun atome crochu avec Lionel Messi. Sur le terrain comme en dehors, les deux hommes ne sont pas proches, un point négatif de plus pour Kylian Mbappé au PSG. Dès lors, un départ est bien envisagé selon El Pais, qui croit savoir que son clan a un club surpris dans le viseur : Liverpool. En effet, le Real Madrid ne serait plus la priorité de Kylian Mbappé au contraire des Reds, qui ont maintenu le contact avec l’entourage du joueur depuis l’été dernier. Un transfert en 2023 pourrait ainsi être dans les tuyaux d’autant que le PSG pense à Mohamed Salah pour renforcer son attaque l’été prochain.