PSG : Mbappé à la chasse à Messi et Cristiano Ronaldo ? C'est oui

Dans : PSG.

Kylian Mbappé est un footballeur ambitieux, et il l'assume. Alors quand on évoque sa quête de gloire avec Sonny Anderson, le Brésilien vote pour l'attaquant français du Paris Saint-Germain.

Même si Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain écrasent tout sur leur passage en Ligue 1, il y a un classement qui résiste pour l’instant au champion du monde français. En effet, si l’on regarde le hit-parade des buteurs dans notre championnat, c’est Wissam Ben Yedder, l’attaquant de Monaco, adversaire ce dimanche du PSG, qui est en tête devant Kylian Mbappé avec 13 buts contre 11. Mais, cela pourrait bien ne pas durer tant le Prince de Bondy semble être lancé pour une deuxième partie de saison incroyable. Et si Kylian Mbappé est à la lutte en Ligue 1, il regarde encore et surtout du côté du Soulier d’Or, objectif avoué.

Mbappé est capable de gagner le Soulier d'Or

Pour Sonny Anderson, ancien joueur du Barça, de Monaco et de Lyon, il est clair que l’attaquant du Paris Saint-Germain peut et doit viser ce trophée symbolique mais pas tant que cela. « Mbappé a reconnu avoir visé le Soulier d’or en fin de saison dernière. Est-ce envisageable pour lui ? Oui. Il est capable de se fixer un tel objectif. Il peut marquer dans n’importe quel match. Il a les ambitions d’un grand joueur comme Messi ou Cristiano Ronaldo. Il est formaté, lui aussi, pour aller chercher ces distinctions, ces titres et marquer l’histoire du football », a confié, dans Le Parisien, celui qui était surnommé Sonnygoal. Pour rappel, le Soulier d'Or récompense le meilleur buteur européen, tous championnats confondus en tenant compte de l'indice UEFA des pays. Lionel Messi, lauréat en 2019, est le recordman avec six titres de Soulier d'Or.