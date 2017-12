PSG : Mbappé a du Thierry Henry en lui, et c'est pas un rigolo qui le dit

Dans : PSG, Ligue 1.

Depuis désormais un peu plus d'un an, Kylian Mbappé est une star du footballeur mondial, les plus grands prêtant à l'attaquant passé de l'AS Monaco au PSG lors du dernier mercato un avenir énorme. Ce mercredi, Kylian Mbappé fêtera ses 19 ans, un âge où de nombreux footballeurs ont encore de nombreuses choses à prouver. Mais, si à ce même âge Lionel Messi avait déjà gagné une Ligue des champions, Thierry Henry n'en était par exemple qu'à trois buts marqués en Ligue 1 avec Monaco. Et justement, dans Le Parisien, Jean Petit, légendaire joueur, puis membre du staff du club de la Principauté, avoue qu'il retrouve de nombreux points communs entre Thierry Henry et Kylian Mbappé.

« Les gens demandaient de la patience après ses six premiers mois à Monaco et finalement, il est très bon. Puis en Ligue des champions, il est très bon. En équipe de France, il est très bon… Ça veut dire quelque chose ! Thierry Henry regardait tout, tout le temps, se renseignait sur ses adversaires. Il ne faisait pas semblant. Avec Mbappé, c’est pareil. Quand on se voyait, on discutait football. Ils sont à fond dedans et ça crée des joueurs hors norme », explique celui qui était l’adjoint d’Arsène Wenger à l’AS Monaco.