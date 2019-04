PSG : Mbappé a disjoncté, Paris lui trouve une excuse

Dans : PSG, Coupe de France, Coupe.

Auteur d'un tacle insensé sur Damiel Da Silva, en toute fin de finale de la Coupe de France, Kylian Mbappé a été logiquement expulsé par Ruddy Buquet, qui aurait pu en faire de même quelques secondes avant sur geste tout aussi dangereux de Lea Siliki sur Neymar. Du côté du Paris Saint-Germain, on ne peut évidemment pas s'en prendre à l'arbitre, lequel ne pouvait pas faire autrement que de mettre un rouge au champion du monde français. Mais pour Thomas Tuchel, il est bon de rappeler que Kylian Mbappé avait des circonstances atténuantes pour expliquer cette tension et ce non-match de l'attaquant de 20 ans.

Et l'entraîneur allemand d'avancer quelques arguments. « Kylian a eu quelques problèmes musculaire vendredi, il a arrêté l'entraînement plus tôt et passé des tests à l'hôpital. Peut-être que c'était dans sa tête. Il est très fiable dans les matches comme ça, il aime les défis quand il faut être décisif dans les matches décisifs. On a eu l'impression qu'il a manqué de confiance, et qu'il ne se sentait pas libre. Le carton rouge à la fin, ce n'est pas lui », a reconnu Thomas Tuchel au sujet de Kylian Mbappé. Cela n'empêchera pas ce dernier de probablement prendre une grosse suspension suite à ce rouge.