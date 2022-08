PSG : Mauro Icardi vendu, un miracle signé Wanda !

Dans : PSG.

Par Marc Verti

Considéré comme indésirable au PSG, Mauro Icardi est poussé par la direction pour un départ du club dès cet été. Une destination assez exotique et inattendue s'offre à lui.

Arrivé au PSG à l'été 2019, Icardi était présenté comme le digne successeur d'Edinson Cavani. Tout comme l'Uruguayen, Icardi avait brillé en Serie A. À l'Inter de Milan pour lui. Mais à Paris, l'Argentin ne va pas avoir la même réussite. Si ses 6 premiers mois sont excellents, la suite de son aventure parisienne est désastreuse. Des performances très mauvaises et des histoires extra-sportives ont entaché la réputation d'Icardi, au point de devenir indésirable au PSG. Malgré les 70 millions d'euros investis par le club de la capitale. Avec la présence de Mbappé, Neymar, Messi, Sarabia et Ekitike, le natif de Rosario vit probablement ses dernières heures en France. L'international avec l'Albiceleste (8 sélections) essaye de se trouver un nouveau challenge. Bien que Manchester United ait montré son intérêt, c'est une autre destination, pour le moins surprenante qui pourrait séduire l'attaquant de 29 ans.

Icardi direction la MLS ?

Selon les informations du journaliste sportif et spécialiste du mercato italien Ekrem Konur, Mauro Icardi a deux touches, aux Etats-Unis. Dans deux clubs de MLS. Si l'identité des deux franchise n'est pas connue, il ne serait pas improbable de voir débarquer Icardi aux USA. Déjà, parce qu'il serait très bien payé, mais également parce qu'il aurait un statut bien plus élevé que chez un cador européen. Après Lorenzo Insigne, Gareth Bale ou encore Riqui Puig, ça sera peut-être au tour d'Icardi de tenter l'expérience américaine. RMC Sport a, de son côté, annoncé que sa femme et agent Wanda Nara avait été aperçue en Turquie pour discuter avec Galatasaray et Fenerbahçe. Une chose est sûre, le PSG fait tout pour que Mauro Icardi ne soit plus un joueur du club à la fin du mercato.