PSG : Mauro Icardi ne trahit pas le Qatar pour l'Arabie Saoudite

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Ce week-end, le Daily Mail confirmait les rumeurs au sujet de l’intérêt de Newcastle pour l’avant-centre du PSG, Mauro Icardi.

Le club britannique vient de passer officiellement sous pavillon saoudien et a bien l’intention de frapper fort dès le mercato hivernal. Pour cela, de grands noms sont déjà annoncés à Newcastle. Dès la semaine dernière, Keylor Navas et surtout Mauro Icardi ont été associés au club de Premier League. Dimanche, le Daily Mail confirmait que l’avant-centre argentin du Paris Saint-Germain était une piste privilégiée de Newcastle. Mais le rêve des Magpies a peu de chances de se réaliser à en croire Gabriele Giuffrida, intermédiaire impliqué dans le transfert de Mauro Icardi au PSG. Interrogé par la Gazzetta dello Sport en marge du festival du sport en Italie, l’agent italien a laissé peu de place au doute quant à l’avenir de Mauro Icardi à court terme.

Icardi et Wanda ne prévoient pas de quitter le PSG

« Quitter le Paris Saint-Germain n’est pas dans les plans de Mauro Icardi et de Wanda (ndlr : sa femme et agent) » a expliqué Gabriele Giuffrida avant de conclure. « C’est la dernière chose qu’ils veulent. Je ne vois pas Mauro rejoindre un autre club bientôt ». Autant dire que pour Newcastle, il sera très difficile d’obtenir la signature de Mauro Icardi cet hiver, et cela même si la situation sportive de l’Argentin au PSG ne risque pas de s’arranger dans les semaines à venir. En effet, Kylian Mbappé apprivoise de mieux en mieux son rôle d’avant-centre et sa complicité avec Lionel Messi s’améliore de jour en jour. Dans un onze de gala qui peut également comprendre Neymar et Di Maria en plus de Verratti, Gueye voire Wijnaldum, il sera donc très délicat pour Mauro Icardi de se faire une place. C’est précisément sur cela que Newcastle mise pour décrocher le feu vert de l’attaquant argentin. Mais les Magpies partent de très loin sur ce dossier.