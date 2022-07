PSG : Mauro Icardi et Wanda Nara sont humiliés

Cet été, il est convenu que le PSG doit vendre des joueurs pour alléger l'effectif de Christophe Galtier. Mauro Icardi fait partie des éléments dont le club parisien veut se débarrasser en priorité. Néanmoins, les clubs ne se bousculent pas pour acquérir l'Argentin.

Avec l'arrivée d'Hugo Ekitike, le PSG a encore étoffé son secteur offensif cet été. De son côté, Mauro Icardi ne voit pas les choses de la même façon. Avec l'ancien rémois dans les pattes, l'Argentin a perdu ses dernières chances d'émerger au sein de l'effectif très fourni des Parisiens. Le PSG ne s'en plaindra pas puisqu'il a besoin de vendre des joueurs pendant le mercato estival. Mauro Icardi fait partie de ces indésirables qui doivent vite partir, pour laisser plus de place dans le vestiaire parisien et dans les finances du club.

Mais, on ne peut pas dire qu'Icardi fasse recette auprès des clubs européens. Alors que dans le même temps, Arnaud Kalimuendo est très suivi par Leeds United, Nice ou Rennes, c'est le calme plat pour son coéquipier argentin. Selon le journaliste de l'Equipe Loïc Tanzi, le PSG n'a pour l'heure reçu aucune offre pour Icardi alors qu'elles s'accumulent pour Kalimuendo.

Arsenal were offered the chance to sign Mauro Icardi from PSG.



However, the Gunners are said to have turned down the Argentine striker to press ahead with the signing of Gabriel Jesus.



