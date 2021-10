PSG : Mauro Icardi déprimé, Paris a un plan !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En pleine crise conjugale, l’attaquant du PSG Mauro Icardi pourrait également être chamboulé dans sa vie professionnelle dans les mois à venir.

Et pour cause, Mauro Icardi ne fait toujours pas l’unanimité auprès du staff de Mauricio Pochettino au Paris Saint-Germain. Cet été, les rumeurs d’un retour en Italie se sont multipliées pour l’attaquant argentin, qui est finalement resté dans la capitale française. Mais alors que son rôle n’est plus du tout celui d’un titulaire avec la venue au PSG de Lionel Messi, la donne pourrait changer et un transfert est maintenant envisageable pour Mauro Icardi. C’est ainsi que selon les informations du site Fichajes.net, le Paris SG verrait d’un bon œil un départ de l’ancien capitaine de l’Inter Milan. En ce sens, le PSG a proposé les services de son attaquant au FC Barcelone. Avec un objectif bien précis en tête.

Le média espagnol affirme à la surprise générale que le Paris Saint-Germain envisagerait très sérieusement un échange avec le FC Barcelone pour attirer un certain Sergio Agüero. Blessé de longue date et très affecté par le départ de Lionel Messi, le « Kun » vient de signer son grand retour sur les pelouses et n’a disputé qu’un seul match sous les couleurs du Barça pour le moment. Mauricio Pochettino, qui entretient de très bonnes relations avec son compatriote, avait déjà envisagé de le faire venir cet été mais le Barça avait été plus convaincant que le Paris SG, qui était focus sur Lionel Messi. La situation est maintenant différente pour le club de la capitale, qui aimerait se séparer de Mauro Icardi et qui verrait d’un très bon œil la venue de Sergio Agüero, un proche de Lionel Messi et d’Angel Di Maria, qui se fondrait très bien dans le vestiaire du Paris Saint-Germain. Reste maintenant à voir ce qu’en pensent les dirigeants barcelonais, qui n’ont peut-être aucunement l’intention de se séparer du meilleur buteur de l’histoire de Manchester City.