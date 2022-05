PSG : Mauro Icardi battu par sa femme, son compte en banque le prouve

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

A en croire les informations du Mundo Deportivo, Wanda Icardi pourrait bientôt être plus riche que son mari Mauro, star du PSG.

Mannequin, journaliste, influenceuse, agent… Ces dernières années, Wanda Icardi a multiplié les métiers et sa notoriété a explosé en Italie, en Espagne, en Argentine ou encore en France. Femme aux multiples casquettes, celle qui fait souvent bouillir Instagram s’est créé un petit empire sur les réseaux sociaux et sa fortune a explosé au fil des années. Ce n’est peut-être pas terminé puisque selon les informations du Mundo Deportivo, son divorce avec Maxi Lopez va lui rapporter énormément d’argent. En effet, le journal catalan dévoile que dans le cadre de ce divorce, Wanda Icardi a signé un « accord de millionnaire ». L’ancien attaquant du FC Barcelone (38 ans) va être contraint de continuer à payer une pension alimentaire jusqu’à ce que le plus jeune de leur fils atteigne l’âge de 21 ans… soit dans 12 ans.

Wanda signe un « accord de millionnaire » avec Maxi Lopez

Cerise sur le gâteau, Wanda Icardi va obtenir la maison que le couple partageait à Santa Barbara en Californie, ce qui va logiquement faire exploser la fortune de la femme de l’avant-centre du Paris Saint-Germain. En parallèle, le business de la femme d’affaires se porte très bien. En effet, Wanda Icardi a lancé une marque de cosmétique dont les chiffres de vente sont excellents. De plus, l’influenceuse multiplie les apparitions dans des spots publicitaires en Espagne ou encore en Italie, ce qui fait gonfler ses revenus de manière copieuse. Enfin, comme le souligne Mundo Deportivo, une grosse partie des revenues de Wanda Nara provient… de Mauro Icardi. Et pour cause, la femme de l’Argentin est aussi son agent et par conséquent, elle touche via les différents contrats négociés pour son mari un certain nombre de primes et de commissions. Mundo Deportivo conclut sa petite enquête people en estimant que Wanda Icardi perçoit entre 250.000 et 300.000 euros par mois. Soit des revenus qui se rapprochent de plus en plus de ceux de son mari, avec en plus de cela une fortune personnelle grandissante.