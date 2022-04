PSG : Marquinhos voulait partir, il a changé d'avis

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Capitaine du Paris Saint-Germain depuis le départ de son idole, Thiago Silva, Marquinhos envisage bel et bien de faire toute sa carrière dans le club de la capitale française.

Marquinhos est un enfant du PSG version qatari. Arrivé en provenance de l’AS Roma contre un chèque de 31 millions d’euros durant l’été 2013, l'international brésilien est devenu l’un des meilleurs défenseurs centraux du monde sous le maillot francilien. Encore sous contrat jusqu’en 2024, le joueur de 27 ans devrait prolonger son bail avec le club de la capitale française. Car même si les négociations entre les deux parties sont un peu difficiles ces dernières semaines, le capitaine du PSG, qui vient de remporter son septième titre de champion de France, veut rester au Parc des Princes. Et ce, pour toute sa carrière, si possible.

« Si c’est possible de faire toute ma carrière ici, ça me va très bien ! »

🗨️ "C'est possible de faire toute ma vie ici"



Marquinhos voit son avenir au PSG 💙❤️ pic.twitter.com/VFMAaTn9Zx — Canal Football Club (@CanalFootClub) April 24, 2022

« Aujourd’hui non, je ne veux pas partir. Au début, j’ai eu un moment où j’étais intéressé, quand je ne jouais pas encore beaucoup. Depuis, j’ai toujours eu ma tête ici au PSG. On connaît le foot : tant que tu joues bien, tu peux vouloir rester. Parfois, les choses peuvent changer. Le club peut ne plus te vouloir. Mais aujourd’hui, je ne pense pas à partir. Si c’est possible de faire toute ma carrière ici, ça me va très bien ! », a avoué, dans le Canal Football Club, Marquinhos, qui se sent comme un Français. Après avoir rempli son palmarès aux côtés de très grands joueurs comme Mbappé, Messi ou Neymar, Marquinhos veut continuer à marquer l’histoire du PSG en tentant notamment de remporter la Ligue des Champions. Un objectif partagé par tous les suiveurs de Paris, qui savent très bien que Marquinhos fait partie des soldats du vestiaire francilien, malgré un exercice 2021-2022 un peu plus difficile.