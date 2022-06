PSG : Marquinhos s'agace, Tuchel et Chelsea débarquent

Dans : PSG.

En plus d’avoir des vues sur Presnel Kimpembe, Thomas Tuchel tente désormais de convaincre Marquinhos de le rejoindre.

Malgré un passage qui s’est terminé en queue de poisson au Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel semble avoir gardé de très bonnes relations avec ses anciens joueurs. Après avoir retrouvé Thiago Silva pour en faire le taulier de sa défense et emmener Chelsea sur le toit de l’Europe, le coach allemand cherche encore à faire son marché dans l’arrière-garde parisienne ! Le site britannique Football.London évoque en effet des contacts entre Marquinhos et Tuchel.

Marquinhos n’envisage pas un départ cet été

S’il fait partie des déceptions lors du fiasco contre le Real Madrid, Marquinhos a tout de même prouvé qu’il était le véritable patron de la défense parisienne cette saison. Cela n’a pas échappé à Thomas Tuchel qui s’est mis en tête de convaincre le défenseur brésilien de 28 ans de rejoindre Chelsea.

Lié au PSG jusqu’en 2024, Marquinhos est pleinement investi dans le projet parisien et ne donnera certainement pas suite à cet intérêt soudain du club anglais. Même si la prolongation tant attendue n'a toujours pas été signée et il s'en est agacée ce printemps en espérant que les choses aillent plus vite le concernant. Thomas Tuchel a conscience que l’opération est compliquée, mais l'Allemand sait bien que le champion de France cherche à recruter en défense, et cela peut provoquer des remous. Même s’il est éconduit par Marquinhos, le coach allemand reste tout de même très attentif à la situation d’un autre défenseur parisien.

Kimpembe pense aussi à son avenir

Presnel Kimpembe est, lui aussi, dans le viseur des Blues et fait partie des cibles prioritaires du club anglais. En plus de Thomas Tuchel, Thiago Silva fait également la promotion de son ancien coéquipier auprès de sa direction. Un Presno dont les récentes déclarations sur son avenir ont fait quelques vagues au PSG. Les noms qui circulent en défense centrale pour le prochain mercato du PSG ne sont probablement pas pour rassurer un Kimpembe qui demande plus de considération de la part de ses dirigeants.