PSG ‍: Marquinhos prend une décision forte pour son avenir

Par Guillaume Conte

Impérial ces derniers mois, Marquinhos se fait draguer par Chelsea pour l'été prochain. Un gros transfert en vue pour le leader du PSG ?

Capitaine et homme fort du PSG, Marquinhos est le baromètre du club de la capitale. Quand il est solide, précis et déterminé, Paris va bien et se montre impérial défensivement. Ce fut le cas lors des derniers matchs du club parisien, notamment en Ligue des Champions avec des victoires précieuses et convaincantes contre Manchester City, Stuttgart et Brest. De quoi lui permettre de redorer son statut, lui qui a parfois été pointé du doigt pour son incapacité à répondre présent dans les grands matchs. Désormais, Luis Enrique l’aligne les yeux fermés dans son 11 de départ, mais son retour au plus haut niveau provoque aussi l’intérêt de ténors européens.

Marquinhos se sent trop bien au PSG

Ainsi, le défenseur central de 30 ans est apparu dans le viseur de Chelsea, qui rêve de faire une grosse prise de plus l’été prochain. Les Blues ont du mal à trouver la charnière parfaite, et se souviennent que quand ils ont pris des joueurs au PSG ces dernières années, ce fut plutôt un succès à l’image de Thiago Silva. Le club londonien sait que le Brésilien possède un contrat jusqu’en 2028, mais estime qu’une offre à hauteur de 40 millions d’euros pourrait faire réfléchir le PSG.

Cela ne devrait même pas être nécessaire car selon le média londonien Transfert Feed, Marquinhos a repoussé toutes les approches ces dernières semaines. Son intention est de rester à Paris aussi longtemps qu’on veut bien de lui, et d’enfin remporter la Ligue des Champions à terme dans le club de la capitale. Sa tranquillité d’esprit n’a pas de prix et il ne forcera donc pas pour un transfert, alors qu’il possède encore plus de trois ans de contrat avec le PSG. Sa fidélité est également appréciée par Nasser Al-Khelaïfi, lui qui est arrivé à Paris au début de l’ère qatarie, en 2013.